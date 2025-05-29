ريال مدريد يمنح مبابي فرصة ارتداء القميص رقم 10 بعد مودريتش

الخميس، 29 مايو 2025 - 14:03

كتب : FilGoal

مبابي - برشلونة - ريال مدريد

أوضحت جريدة أس أن نادي ريال مدريد سيمنح لنجمه كيليان مبابي فرصة ارتداء القميص رقم 10 بعد لوكا مودريتش.

وأعلن مودريتش نهاية رحلته الطويلة مع الملكي بنهاية هذا الموسم.

وذكر التقرير أن النادي يرى في ذلك فرصة تسويقية، إذ يرتدي كيليان الرقم نفسه مع منتخب فرنسا.

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ولفتت تقارير أخرى إلى أن القرار في يد مبابي سواء بقبول ارتداء القميص رقم 10 أو الاستمرار بالقميص رقم 9.

إلى ذلك فاز مبابي بجائزة أفضل لاعب في موسم 2024-2025 بصفوف الميرينجي.

وحصد مبابي الجائزة بعد موسمه الأول مع الفريق الملكي.

بداية النجم الفرنسي مع ريال مدريد لم تكن بالشكل الأمثل في الأشهر الأولى من الموسم، قبل أن يتعملق في باقي الموسم.

وتوج كيليان مبابي بجائزة هداف الدوري الإسباني برصيد 31 هدفا، بفارق 4 أهداف عن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة.

كما حصد جائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوريات الـ5 الكبرى، متفوقا على محمد صلاح نجم ليفربول وفيكتور جيوكيرس مهاجم سبورتنج لشبونة.

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بشكل عام شارك مبابي في 55 مباراة مع الملكي بمختلف المسابقات.

وسجل الديك الفرنسي 42 هدفا وصنع 4.

عقب نهاية موسم الدوري الإسباني يستعد كيليان مبابي لخوض منافسات كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الشهر المقبل.

ويتنافس ريال مدريد ضمن 32 ناديا على لقب البطولة خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

ويتواجد العملاق الإسباني ضمن المجموعة الثامنة مع الهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي.

كيليان مبابي ريال مدريد لوكا مودريتش
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