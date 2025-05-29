محمود ناجي حكما في أمم إفريقيا للمحليين 2025

يتواجد محمود ناجي في قائمة الحكام المختارين لأمم إفريقيا للمحليين.

وتقام البطولة خلال شهر أغسطس المقبل في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

ويشارك محمود ناجي في معسكر إعداد الحكام للبطولة خلال الفترة من 21 حتى 25 يونيو المقبل.

محمود ناجي يمثل التحكيم المصري في أمم أفريقيا للمحليين 🗒️🔴 اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الحكم الدولي محمود ناجي ضمن قائمة الحكام الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين المقرر إقامتها خلال شهر أغسطس المقبل في… pic.twitter.com/xeLBzqOISB — EFA.eg (@EFA) May 28, 2025

وأدار ناجي 16 مباراة هذا الموسم محليا وقاريا.

وأشهر خلالها 60 بطاقة صفراء و2 حمراء واحتسب 7 ركلات جزاء.

وسبق أن أدار ناجي نهائي بطولة أمم إفريقيا للشباب 2023 والتي توج بها منتخب السنغال على حساب جامبيا.

وجاءت مجموعات أمم إفريقيا للمحليين

المجموعة الأولى: كينيا – المغرب – أنجولا – الكونغو الديمقراطية – زامبيا.

المجموعة الثانية: تنزانيا – مدغشقر – موريتانيا – بوركينا فاسو – إفريقيا الوسطى.

المجموعة الثالثة: أوغندا – النيجر – غينيا – الجزائر - جنوب إفريقيا.

المجموعة الرابعة: السنغال – الكونغو – السودان – نيجيريا.