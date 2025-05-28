الدبيس: هذا اللقب يستحق أن يتواجد في الأهلي.. والعش: إصابتي كدمة بسيطة

أوضح كريم الدبيس لاعب الأهلي أن الفريق ضحى كثيرا من أجل حصد اللقب، فيما كشف مصطفى العش موقفه من الإصابة.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري للمرة الـ 45 في تاريخه بعد الفوز على فاركو بسداسية في الجولة الأخيرة.

وقال كريم الدبيس لاعب الأهلي عبر قناة النادي: "اللاعبون ضحوا كثيرا وهذا اللقب يستحق أن يتواجد في الأهلي".

وأكمل "دائما نلعب لآخر نفس وبروح البطل ولا يوجد مستحيل ونؤمن بفضل إصرارنا بالتتويج".

وأردف "التتويج يعطينا دفعة قوية قبل كأس العالم للأندية".

وكشف مصطفى العش إصابته قائلا عبر قناة النادي: "الإصابة كدمة بسيطة".

وواصل "أشكر جماهير الأهلي على دعمهم والقادم أفضل".

وأتم "هدفنا تقديم شيء يليق بالنادي في كأس العالم للأندية".

ورفع الأهلي رصيده لـ 58 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي انتصر على سيراميكا كليوباترا 5-1 وحسم لقب الدوري لصالحه وللموسم الثالث على التوالي.