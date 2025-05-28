فخر الدين بن يوسف يعلن رحيله عن المصري

أعلن فخر الدين بن يوسف لاعب المصري رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الموسم.

وأنهى المصري الدوري بالفوز على حرس الحدود بهدفين دون مقابل في مباراة شارك بها فخر الدين كبديل بالشوط الثاني.

وكتب بن يوسف عبر حسابه على فيسبوك: "أود ان أعبر عن خالص امتناني وتقديري لهذا الكيان الكبير الذي منحني الثقة والدعم طوال فترة تواجدي ضمن صفوفه".

"أشكر كل الإطارات الفنية والطبية والإدارية وخاصة اخواتي اللاعبين وكل من عمل داخل الفريق على المجهود الكبير والعمل الجماعي الذي جعل تجربتي مميزة ومليئة بالاحترام والاحترافية".كما أتقدم بجزيل الشكر لمجلس الإدارة برئاسة السيد كامل أبو علي، على الثقة والدعم الذي حظيت به طوال فترة تواجدي".

"اليوم تنتهي تجربة جميلة، لكن تبقى الذكريات والعلاقات الطيبة محفورة في قلبي، انتهت التجربة وستبدأ تجربة جديدة قريبا، أتمتى أن أكون فيها على قدر التحدي والتوفيق إن شاء الله".

وانضم فخر الدين بن يوسف للمصري في صفقة انتقال حر في بداية الموسم الماضي بعد نهاية تعاقده مع بيراميدز.

وشارك صاحب الـ 33 عاما في 56 مباراة بقميص المصري وخلالها سجل 13 هدفا وصنع 4 أهداف.

وضمن المصري التأهل لكأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الثاني على التوالي.