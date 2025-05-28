مدرب الوداد: مواجهة إشبيلية كشفت جاهزيتنا لمونديال الأندية.. ورونالدو إضافة نتمناها

شدد محمد أمين بنهاشم، مدرب نادي الوداد المغربي على أن المباراة الودية أمام إشبيلية الإسباني، كانت تجربة مهمة للغاية استعدادا لكأس العالم للأندية، رغم الخسارة بهدف دون رد.

وفاز إشبيلية على الوداد بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن استعدادات الوداد لمنافسات كأس العالم للأندية.

وقال بنهاشم في مؤتمر صحفي: "سمعت عن بعض الأسماء التي ارتبطت بالوداد، مثل كريستيانو رونالدو، وبالطبع هو إضافة كبيرة وأتمنى أن يكون ضمن صفوفنا يوما ما".

وعن مواجهة إشبيلية أوضح بنهاشم "الشوط الأول شهد صعوبة في إخراج الكرة بسبب الضغط العالي الذي مارسه إشبيلية، وهو ما دفعنا للعب الكرات للخلف وإلى الحارس كثيرا".

واستدرك "لكن في الشوط الثاني حاولنا اللعب عبر الأطراف، وهي نقطة قوتنا، وخلقنا عدة فرص رغم عدم تسجيلنا للأهداف".

الوداد قرر السفر إلى أمريكا يوم 9 يونيو المقبل، ويأتي ذلك قبل 9 أيام من مواجهة افتتاح الوداد في كأس العالم للأندية أمام مانشستر سيتي يوم 18 يونيو المقبل.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

ويقع الوداد المغربي في المجموعة السابعة بجانب فرق مانشستر سيتي ويوفنتوس والعين الإماراتي.

ويستهل الوداد مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة مانشستر سيتي مساء يوم 18 يونيو المقبل.