انتهت الدوري المصري - الأهلي (6)-(0) فاركو.. الأهلي البطل

الأربعاء، 28 مايو 2025 - 19:47

كتب : FilGoal

إمام عاشور - الأهلي - فاركو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد فاركو في الجولة 8 من المرحلة النهائية للدوري المصري.

ويحل فاركو ضيفا على الأهلي في استاد القاهرة الدولي في الثامنة مساءً في الجولة 8 من المرحلة النهائية.

ويحتاج الأهلي للفوز من أجل حسم اللقب للمرة 45 في تاريخه دون النظر لنتيجة مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا.

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ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 55 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــا.

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انتهت

ق 90+3: جوووول السادس إمام عاشور

ق 75: جووول حسين الشحات يسجل الخامس

ق 66: سوبر هاتريك من وسام بعد عرضية معلول

ق 63: مشاركة شوبير وأفشة ومعلول بدلا من الشناوي وبنشرقي وكوكا

ق 61: جووول وسااام هاتريك هدف من ركلة حرة مباشرة

ق 59: مشاركة محمد نديم حارس فاركو

ق 55: بطاقة حمراء لمحمد سعيد شيكا بعد عرقلة إمام عاشور المنفرد

ق 49: رأسية عمرو ناصر بعد عرضية جابر كامل تمر دون خطورة على الشناوي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+6: تسديدة عمرو ناصر يتصدى لها الشناوي والدفاع يشتت

ق 45+1: رأسية نداي يبعدها كوكا بقدمه من على خط المرمى

ق 42: مشاركة أشرف داري بدلا من العش بسبب الإصابة

ق 41: وسام أبو علي يهدر فرصة الثالث بعد عرضية إمام والدفاع يتدخل بعد متابعة بنشرقي

ق 40: إصابة مصطفى العش

ق 33: جووول وسام يسجل الثاني بعد أرضية من بنشرقي

ق 10: جووول وسام أبو علي يسجل الأول للأهلي بعد عرضية كوكا ويودع الكرة في الشباك

ق 5: تسديدة طاهر يتصدى لها شيكا بثبات

بداية اللقاء

الأهلي فاركو الدوري المصري
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