انتهت الدوري المصري - الأهلي (6)-(0) فاركو.. الأهلي البطل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد فاركو في الجولة 8 من المرحلة النهائية للدوري المصري.

ويحل فاركو ضيفا على الأهلي في استاد القاهرة الدولي في الثامنة مساءً في الجولة 8 من المرحلة النهائية.

ويحتاج الأهلي للفوز من أجل حسم اللقب للمرة 45 في تاريخه دون النظر لنتيجة مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا.

ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 55 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــا.

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انتهت

ق 90+3: جوووول السادس إمام عاشور

ق 75: جووول حسين الشحات يسجل الخامس

ق 66: سوبر هاتريك من وسام بعد عرضية معلول

ق 63: مشاركة شوبير وأفشة ومعلول بدلا من الشناوي وبنشرقي وكوكا

ق 61: جووول وسااام هاتريك هدف من ركلة حرة مباشرة

ق 59: مشاركة محمد نديم حارس فاركو

ق 55: بطاقة حمراء لمحمد سعيد شيكا بعد عرقلة إمام عاشور المنفرد

ق 49: رأسية عمرو ناصر بعد عرضية جابر كامل تمر دون خطورة على الشناوي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+6: تسديدة عمرو ناصر يتصدى لها الشناوي والدفاع يشتت

ق 45+1: رأسية نداي يبعدها كوكا بقدمه من على خط المرمى

ق 42: مشاركة أشرف داري بدلا من العش بسبب الإصابة

ق 41: وسام أبو علي يهدر فرصة الثالث بعد عرضية إمام والدفاع يتدخل بعد متابعة بنشرقي

ق 40: إصابة مصطفى العش

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ق 33: جووول وسام يسجل الثاني بعد أرضية من بنشرقي

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ق 10: جووول وسام أبو علي يسجل الأول للأهلي بعد عرضية كوكا ويودع الكرة في الشباك

ق 5: تسديدة طاهر يتصدى لها شيكا بثبات

بداية اللقاء