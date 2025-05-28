انتهت في الدوري المصري - سيراميكا (1)-(5) بيراميدز.. حفلة أهداف

الأربعاء، 28 مايو 2025 - 19:42

كتب : FilGoal

عبد الرحمن مجدي - بيراميدز ضد سيراميكا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا ضد بيراميدز بمسابقة الدوري.

ويحل بيراميدز ضيفا على سيراميكا في استاد هيئة قناة السويس في الثامنة مساءً في مباراة تحدد هوية البطل وآخر الفرق المتأهلة للكونفدرالية الموسم المقبل.

لمتابعة مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق85 فيستون ماييلي يسجل الهدف الخامس ليبراميدز بعد تمريرة متقنة من أحمد عاطف قطة.

ق83 يوسف أوباما يسجل الهدف الرابع لنادي بيراميدز بضربة رأسية

ق74 هدف غير محتسب لنادي سيراميكا كليوباترا بسبب التسلل

ق61 عبد الرحمن مجدي يسجل الهدف الثالث لنادي بيراميدز بعد متابعة رائعة من داخل منطقة الجزاء

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق45+5 بطاقة حمراء في وجه محمد حمدي لاعب بيراميدز بعد لعبة خطيرة في وجه مروان عثمان مهاجم سيراميكا.

ق25 جووول: مروان حمدي يسجل الهدف الثاني لنادي بيراميدز بضربة رأسية متقنة

ق24 تسديدة صاروخية من مروان حمدي تمر بجوار مرمى سيراميكا

ق22 أحمد بلحاج يسجل هدف التعادل لنادي سيراميكا كليوباترا من ركلة جزاء

ق16 تصويبة قوية من علامة الجزاء لصالح بيراميدز عن طريق عبد الرحمن مجدي على يمين حارس المرمى لتسكن الشباك.

انطلاق المباراة

بيراميدز سيراميكا كليوباترا
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