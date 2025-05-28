للمرة الثانية.. كارلوس فيلا يعتزل كرة القدم

أعلن نادي لوس أنجلوس الأمريكي اعتزال النجم المكسيكي كارلوس فيلا.

كارلوس فيلا النادي : لوس أنجلوس لوس أنجلوس

وأنهى المكسيكي مسيرته التي دامت 19 عاما في الملاعب الأمريكية والأوروبية.

ويعد فيلا اللاعب الأكثر خوضا للمباريات برصيد 152 مباراة وتسجيلا للأهداف 78 وصناعة للأهداف 59 في تاريخ النادي الأمريكي.

وسبق أن حاز على جائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي بعد سجل 34 هدفا.

وسيصبح فيلا أول سفير للنادي وسيتم الاحتفال بذلك يوم 21 سبتمبر المقبل في ملعب بي أم أو.

Carlos Vela is officially retiring from professional football after an incredible 19-year career. 👑 The MLS single-season goal scoring record holder (34) will remain with @LAFC as the club’s first Black & Gold Ambassador. ⚫️🟡 Thank you, @11carlosV. 🫶 pic.twitter.com/fCUy8XSONt — Major League Soccer (@MLS) May 27, 2025

وقال فيلا عبر موقع النادي: "مساعدة النادي على الفوز بالألقاب هو ما يشكل مسيرتي، النادي يعني الكثير لي ولعائلتي وفخور بما وصلنا له مع جماهيره العظيمة، أنا متحمس لبدء فصل جديد في مسيرتي بلوس أنجلوس.

وسبق أن أعلن فيلا اعتزاله في يناير 2024 لكن عاد من الاعتزال بعد 9 أشهر فقط واكتفى بخوض مباراة وحيدة. (طالع التفاصيل)

ويستعد لوس أنجلوس للقاء كلوب أمريكا يوم 31 مايو الجاري في المباراة الفاصلة المؤهلة لنهائيات كأس العالم للأندية 2025.

وتواجد فيلا (36 عاما) في فريق كل نجوم الدوري الأمريكي 4 مرات والتشكيل المثالي 3 مرات وكذلك فاز بجائزة أفضل هدف في الموسم.

وتوج بألقاب الدوري الأمرييكي مرة وحيدة ودرع المشجعين مرتين وكأس أمريكا مرة وحيدة.