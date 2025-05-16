تحديد موعد المباراة الفاصلة لحسم آخر فريق متأهل لـ كأس العالم للأندية 2025

الجمعة، 16 مايو 2025 - 18:48

كتب : إسلام أحمد

مجسم كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إقامة مباراة فاصلة بين كلوب أمريكا المكسيكي ولوس أنجلوس الأمريكي لتحديد هوية آخر الفرق المتأهلة لكأس العالم للأندية 2025.

وتقام المباراة لإكمال عقد الـ 32 فريقا بعد استبعاد كلوب ليون المكسيكي. (طالع التفاصيل)

وستقام المباراة يوم 31 مايو المقبل في استاد بي أم أو بمدينة لوس أنجلوس.

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ويخوض لوس أنجلوس المباراة كونه وصيف نسخة 2023 إذ خسر النهائي أمام كلوب ليون.

فيما يخوض كلوب أمريكا المكسيكي المباراة الفاصلة كونه الأفضل في تصنيف فرق أمريكا الشمالية دون حصول على فرصة التأهل لمونديال الأندية.

واستبعد ليون من كأس العالم للأندية بسبب ازدواج ملكيته مع نادي باتشوكا المكسيكي أيضا، وهذا يخالف اللوائح المنظمة للبطولة.

وقال جياني إنفانتيو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في تصريحات نشرتها قناة TUDN المكسيكية: "سيتم البت في قضية استبعاد ليون المكسيكي من كأس العالم للأندية، سيكون لدينا حكم نهائي في غضون أسبوعين وسنحترم أي قرار".

وأتم "إذا أيدت محكمة التحكيم الرياضية قرار لجنة الاستئناف، فخطة فيفا هي لعب مباراة فاصلة بين لوس أنجلوس الذي خسر نهائي دوري أبطال كونكاكاف وكلوب ليون الذي يحتل المركز التالي في التصنيف".

وكان كلوب ليون يتواجد في المجموعة الرابعة مع الترجي التونسي وتشيلسي الإنجليزي وفلامنجو البرازيلي.

ماذا حدث؟

بداية القصة من نادي ألاخويلينسي الكوستاريكي الذي قرر اتخاذ إجراء قانوني أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مطالبا بالمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وجاء بيان النادي كالتالي:

يعلن نادي ألاخويلينسي إنه قدم شكوى رسمية أمام فيفا مطالبا بحقه في المشاركة بكأس العالم المقبل للأندية، الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية 2025.

الادعاء مبني على مبادئ قانونية المشاركة المحددة في لوائح البطولة والمتطلبات التي يجب على الأندية مطابقتها للمشاركة.

وبناء عليه فقد كلف النادي مكتب القانون الإسباني الشهير "سبورتيا لو" المعروف بخبرته الواسعة في القانون الرياضي وسجله في حسم القضايا أمام فيفا.

نثق في احترام قواعد البطولة وأن هذه الحالة ستصبح سابقة في الشفافية واحترام القيم الأساسية لكرة القدم التي يدعمها فيفا.

ملكية مزدوجة

يشكو النادي الكوستاريكي لأن ناديي ليون وباتشوكا المكسيكيين ينتميان لنفس المالك، وهو خيسوس مارتينيز.

ويريد النادي الكوستاريكي الفائز بالدوري المحلي 30 مرة، تطبيق القاعدة التي تحظر على الأندية التي تنتمي لنفس المالك التواجد معا في البطولة العالمية.

ألاخويلينسي هو الفريق الأعلى تصنيف في منطقة أمريكا الوسطى، ولهذا يطالب بالمشاركة بدلا من أحد الثنائي ليون وباتشوكا.

ويملك اتحاد كونكاكاف "أمريكا الشمالية والوسطى" 4 مقاعد في كأس العالم الأندية، حصل عليهم سياتل ساوندرز الأمريكي، والثلاثي المكسيكي مونتيري وليون وباتشوكا.

بينما يشارك إنتر ميامي الأمريكي بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي ممثلا عن البلد المضيف بعد فوزه بدرع المشجعين.

كأس العالم للأندية كلوب ليون لوس أنجلوس
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