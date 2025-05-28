سلوت يرفض تسلم جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي تضامنا مع ضحايا ليفربول

حصد أرني سلوت مدرب ليفربول جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025 من رابطة الدوري، لكنه لم يحضر الحفل بسبب ضحايا احتفالات ناديه بحصد اللقب.

كما توج المدرب الهولندي بجائزة أفضل مدرب من رابطة مدربي الدوري الإنجليزي.

وفضل سلوت عدم حضور حفل توزيع الجوائز في لندن تضامنا مع المتضررين من الحادث الذي وقع خلال احتفالات الريدز بلقب الدوري في شوارع مدينة ليفربول.

وقال سلوت عبر موقع ناديه: "نظرا لخطورة الوضع قررت عدم حضور الحفل وسط هذه الظروف التي تمر بها مدينة ليفربول عقب هذا الحادث".

ووقع الحادث أثناء موكب احتفال لاعبي نادي ليفربول بفوزهم بالدوري الإنجليزي، حيث سار موكب النصر في شوارع مدينة مرسيسايد وتشير التقديرات إلى أن حوالي مليون شخص خرجوا إلى شوارع المدينة للاحتفال.

صدمت سيارة الحشد عندما كان موكب الاحتفال على وشك الانتهاء.

وأصدر نادي ليفربول بيانا عن الواقعة جاء فيه:

نحن على تواصل مباشر مع شرطة الميرسيسايد بشأن الواقعة التي حدثت في شارع "ووتر" في مؤخرة موكب الاحتفال هذا المساء.

قلوبنا وصلواتنا مع هؤلاء الذين تأثروا من هذه الحادثة الخطيرة.

سنواصل عرض دعمنا الكامل لخدمات الطوارئ والسلطات المحلية التي تتعامل مع هذه الواقعة.

فيما أصدرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بيانا جاء فيه:

الكل في رابطة البريميرليج مصدوم من الأحداث التي وقعت في ليفربول هذا المساء. قلوبنا مع المصابين والمتأثرين بما حدث.

نحن على تواصل مع ليفربول وعرضنا كامل دعمنا بعد هذا الحدث الخطير.

وصعد لاعبو النادي، ومن بينهم النجم محمد صلاح، على سطح حافلة ذات طابقين لمدة 4 ساعات تقريباً، حيث أبطأهم الجمهور المحتفل.

ولم يُقِم النادي موكباً احتفالياً عندما حصد آخر لقب له في الدوري في عام 2020 بسبب القيود المفروضة لاحتواء تفشي وباء كورونا. وكانت هذه المرة الأولى منذ 35 عاماً التي يتمكن فيها مشجعوه من الاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي.