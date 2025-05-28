خريج مدرسة جوارديولا يتولى تدريب براجا

الأربعاء، 28 مايو 2025 - 15:07

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - جوارديولا

أعلن نادي سبورتنج براجا البرتغالي يوم الأربعاء تعيين كارلوس فيسينز كمدير فني للفريق.

فيسينز عمل كمساعد لبيب جوارديولا في تدريب مانشستر سيتي.

وأفاد سيتي عبر موقعه: "سيغادر خوانما ليلو وإينيجو دومينجيز النادي عندما تنتهي عقودهما هذا الموسم، كما رحل كارلوس فيسينز ليصبح المدرب الجديد لنادي سبورتنج براجا".

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فيما أكد النادي البرتغالي أن المدرب وقع على عقد لمدة 3 مواسم.

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ولفت عمله في أكاديمية مانشستر سيتي انتباه الفريق الأول، وفي عام 2021 تمت ترقيته للانضمام إلى الجهاز الفني بقيادة بيب جوارديولا.

هناك، عمل كمدرب مساعد، مع مسؤوليات محددة في الكرات الثابتة ودمج اللاعبين الشباب.

على مدار المواسم الأربعة الماضية، تولى كارلوس دور مساعد جوارديولا خلال أنجح فترة في تاريخ النادي الإنجليزي، والتي فاز خلالها بثلاثة ألقاب متتالية في الدوري الإنجليزي (2021/22، 2022/23 و2023/24)، والفوز بدوري أبطال أوروبا (2022/23)، وكأس الاتحاد الإنجليزي (2022/23)، وكأس السوبر الأوروبي (2023)، وكأس العالم للأندية (2023) وكأس السوبر الإنجليزي (2024).

يذكر أن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الحالي كان مساعدا لجوارديولا قبل قيادة المدفعجية، وكذلك إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي الحالي، وغيرهم.

كارلوس فيسينز بيب جوارديولا مانشستر سيتي سبورتنج براجا
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