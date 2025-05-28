اسكواش - علي فرج يعلن اعتزاله اللعبة

أعلن علي فرج المصنف الثاني عالميا برياضة الاسكواش اعتزاله اللعبة.

ويعتبر اعتزال علي فرج مفاجأة كبرى إذ حقق البطل المصري 5 ألقاب هذا الموسم.

كما يحافظ علي فرج على تواجده بالمركز الثاني في منافسة قوية على صدارة التصنيف مع مصطفى عسل.

وكشف علي فرج -بطل العالم 4 مرات- عن اعتزاله رياضة الاسكواش بصورة مفاجئة.

وحقق فرج هذا الموسم ألقاب أمريكا المفتوحة وسنغافورة المفتوحة وبطولة الأبطال بأمريكا وتكساس المفتوحة وكأس جراسهوبر بسويسرا.

ويعتبر علي فرج أحد أساطير رياضة الاسكواش بعد تحقيق لقب بطولة العالم 4 مرات.

كما تصدر علي فرج التصنيف العالمي 238 أسبوعا ليحفر اسمه بالذهب ضمن أساطير اللعبة.

ونجح علي فرج في التتويج ببطولة العالم أعوام 2019 و2021 و2022 و2023.

كما حصد لقب بطولة العلام للفرق 4 مرات أيضا.

وتوج بلقب بريطانيا المفتوحة للاسكواش أحد أعرق بطولات اللعبة في نسخة 2023.

وكانت نور الطيب زوجة علي فرج قد أعلنت اعتزالها العام الماضي.

وكتب علي فرج في اعتزاله اللعبة: "بقلب ممتليء وعقل مطمئن وروح منفتحة، أعلن اعتزالي رياضتنا الجميلة بشكل فوري، لن يكون هذا آخر يوم لي ولكنه بلا شك وداع ليس للعبة ولكن لحياة شكلت شخصيتي".

وتابع "لطالما عرفت أن هذا اليوم سيأتي، وأن الأمر سيكون مؤثرا، وهو كذلك بالفعل ولكن بطريقة إيجابية".

واختتم فرج "أعلم أن الأمر قد يكون مفاجئا للكثيرين، قد يبدو مؤثرا للغاية، لكن العاطفة الغالبة هي الفخر بما مضى والحماس الكبير لما هو آت".