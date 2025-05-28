تكريم بونو ومشاركة أمرابط.. الوداد يخسر من إشبيلية بهدف تحضيرا لكأس العالم للأندية

خسر الوداد المغربي أمام إشبيلية بهدف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت تحضيرا لكأس العالم للأندية.

ويستعد الوداد للمشاركة في كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية الشهر المقبل.

وسجل جيرارد رنانديز كاستيانو لاعب إشبيلية هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 50 في اللقاء الذي أقيم على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وشهدت المباراة مشاركة نور الدين أمرابط الوافد الجديد لفريق الوداد من هال سيتي الإنجليزي.

وحرصت إدارة الوداد على تكريم الدولي المغربي ياسين بونو، حارس الهلال السعودي، الذي سبق له اللعب بقميصي الوداد وإشبيلية.

وجاءت هذه المباراة ضمن استعدادات الوداد، للمشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية، المقررة خلال الفترة ما بين 14 يونيو و13 يوليوز القادمين، بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويتواجد نادي الوداد في المجموعة السابعة، رفقة مانشستر سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي والعين الإماراتي.