كرة سلة 3×3 – منتخب مصر للسيدات يحتل المركز الثالث في بطولة باكو

احتل منتخب مصر للسيدات لكرة السلة 3×3 المركز الثالث في "باكو 2025" ضمن سلسلة منافسات بطولة 3×3 العالمة.

وخسر منتخب مصر في نصف النهائي أمام هولندا بنتيجة 21-10، في البطولة المقامة في باكو عاصمة أذربيجان.

ويعد منتخب هولندا هو المصنف الأول في العالم، وخسر في نهائي البطولة أمام لاتفيا.

ليحتل منتخب مصر المركز الثالث في الترتيب النهائي.

ويتكون منتخب مصر للسيدات في البطولة من 4 لاعبات وهم: رنيم الجداوي – نادين سلعاوي – هالة شعراوي – نورهان فؤاد.

وبدأ منتخب مصر مشواره في التصفيات بالفوز على الفلبين 21-19، ثم الفوز على النمسا 21-20، ثم الفوز على اليابان في ربع النهائي 20-19. قبل الخسارة من هولندا في نصف النهائي.