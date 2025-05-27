كرة سلة 3×3 – منتخب مصر للسيدات يحتل المركز الثالث في بطولة باكو

الثلاثاء، 27 مايو 2025 - 20:21

كتب : FilGoal

منتخب مصر للسيدات سلة 3×3

احتل منتخب مصر للسيدات لكرة السلة 3×3 المركز الثالث في "باكو 2025" ضمن سلسلة منافسات بطولة 3×3 العالمة.

وخسر منتخب مصر في نصف النهائي أمام هولندا بنتيجة 21-10، في البطولة المقامة في باكو عاصمة أذربيجان.

ويعد منتخب هولندا هو المصنف الأول في العالم، وخسر في نهائي البطولة أمام لاتفيا.

أخبار متعلقة:
كرة سلة – إصابة عمر هشام بقطع جزئي في وتر أكيلس كرة سلة – الأهلي يفوز على الاتحاد ويعادل سلسلة نهائي الدوري

ليحتل منتخب مصر المركز الثالث في الترتيب النهائي.

ويتكون منتخب مصر للسيدات في البطولة من 4 لاعبات وهم: رنيم الجداوي – نادين سلعاوي – هالة شعراوي – نورهان فؤاد.

وبدأ منتخب مصر مشواره في التصفيات بالفوز على الفلبين 21-19، ثم الفوز على النمسا 21-20، ثم الفوز على اليابان في ربع النهائي 20-19. قبل الخسارة من هولندا في نصف النهائي.

منتخب مصر لكرة السلة سيدات 3×3
نرشح لكم
كرة سلة - الإسباني جوليان مارتينيز مدربا لمنتخب مصر للسيدات دوري NBA – النهائي يقترب.. بيسيرز يهزم نيويورك للمرة الثالثة وأوكلاهوما يواصل التفوق على مينيسوتا كرة سلة – الأهلي يفوز على الاتحاد ويعادل سلسلة نهائي الدوري انتهت نهائي دوري السلة – الأهلي (88)-(76) الاتحاد.. معادلة السلسلة كرة سلة – إصابة عمر هشام بقطع جزئي في وتر أكيلس كرة سلة – موعد مباراة الأهلي والاتحاد من سلسلة نهائي الدوري والقناة الناقلة دوري NBA - نيويورك يحقق أول فوز على إنديانا في نهائي الشرق كرة سلة - تعديل موعد المباراة الثالثة من سلسلة نهائي الدوري بين الأهلي والاتحاد
أخر الأخبار
سلوت يرفض تسلم جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي تضامنا مع ضحايا ليفربول 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدوري السعودي - جمهور اتحاد جدة الأكثر حضورا.. وجماهير الهلال في المركز الثالث 39 دقيقة | سعودي في الجول
تقرير: إنتر يتوصل إلى اتفاق لضم جناح مارسيليا ساعة | ميركاتو
خريج مدرسة جوارديولا يتولى تدريب براجا ساعة | الدوري الإنجليزي
أحمد دياب يعلن تسليم درع الدوري لبطل المسابقة عقب مباريات اليوم 2 ساعة | الدوري المصري
زيدان: بالطبع أحلم بتدريب منتخب فرنسا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مبابي يحصد جائزة أفضل لاعبي ريال مدريد هذا الموسم 2 ساعة | الدوري الإسباني
تقرير: النصر والاتفاق ينافسان إنتر ميامي على ضم مودريتش 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح: أتفهم خسارة الكرة الذهبية لهذا السبب.. ويعتقدون أن كوبر لا يفهم شيئا ولكن 2 خبر في الجول – بسبب وقفة عيد الأضحى.. اتجاه لتعديل موعد نهائي كأس مصر بين بيراميدز والزمالك 3 في الجول يكشف كيف تتحرك الرابطة واتحاد الكرة بعد خطاب المحكمة الرياضة بشأن أزمة القمة 4 رفض طلب بيراميدز بتعليق الإعلان عن بطل الدوري
/articles/506120/كرة-سلة-3-3-منتخب-مصر-للسيدات-يحتل-المركز-الثالث-في-بطولة-باكو