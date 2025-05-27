تنس طاولة - إنجاز تاريخي.. البيلي وعبد العزيز يتقدمان في التصنيف العالمي بعد خامس العالم

حقق الثنائي المصري محمد البيلي ويوسف عبد العزيز إنجازا تاريخيا بعد تحقيق المركز الخامس في بطولة العالم لزوجي الرجال>

ويعتبر ذلك الأمر إنجازا تاريخيا ويحدث لأول مرة في منافسات زوجي الرجال منذ نسخة 1951.

وتقدم الثنائي البيلي وعبد العزيز في التصنيف العالمي إلى المركز 18 ليصبح ضمن أفضل 20 زوجي في العالم.

وقدم الثنائي مشوارا استثنائيا في البطولة، بدأه بالفوزعلى الزوجي السويسري بثلاثة أشواط مقابل شوطين في دور الـ64، قبل أن يُقصي الزوجي الكوري الجنوبي المصنف السابع على البطولة بثلاثة أشواط دون رد في دور الـ32.

وواصل الثنائي تألقه بالفوز على زوجي مكوّن من بطلي سلوفاكيا واليونان بثلاثة أشواط دون مقابل في دور الـ16، ليضمن التأهل التاريخي إلى ربع النهائي.

وفي الدور ربع النهائي، قدّم الثنائي المصري أداءً قويًا أمام الزوجي الياباني المصنف الثاني على البطولة والخامس عالميًا، قبل أن يخسر المواجهة ويكتفي بالمركز الخامس عالميًا، في إنجاز غير مسبوق منذ أكثر من 7 عقود.

وتُعد هذه القفزة في التصنيف العالمي دليلًا على التطور المستمر لأبطال تنس الطاولة، وخاصة في منافسات الزوجي، والتي عادت للواجهة من جديد بفضل ما قدمه الثنائي البيلي ويوسف في مونديال الدوحة.

ويسعى الثنائي لمواصلة النجاح الفترة المقبلة من أجل الإعداد لبطولة أولمبياد لوس أنجلوس 2028.