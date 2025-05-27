الركراكي: إذا كان هناك مدرب أفضل مني يقود المغرب فأنا مستعد للتخلي عن منصبي

أعرب وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب عن استعداده للتخلي عن منصبه حال تم التعاقد مع مدرب أفضل منه لقيادة أسود أطلس في أمم إفريقيا.

وارتبط اسم أكثر من مدير فني بقيادة منتخب المغرب خلال الفترة المقبلة.

ويستضيف المغرب منافسات أمم إفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير المقبلين.

وقال وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب خلال المؤتمر الصحفي: "أحترم الانتقادات وأتقبلها، طالما أن الأمر بعيدا عن الفريق ليكونوا في تركيز تام على كأس أمم إفريقيا".

وتابع "إن كان هناك مدرب أفضل مني يقود منتخب المغرب في أمم إفريقيا، فأنا مستعد للتخلي عن منصبي".

وشدد "كل ما يهمني هو تتويج الفريق وأنا أول مشجع للمغرب وما أتمناه هو رؤية أشرف حكيمي يرفع كأس البطولة".

وأضاف الركراكي "هناك من يرى أن بيب جوارديولا وكارلو أنشيلوتي أو يورجن كلوب قادرين على قيادة منتخب المغرب للتتويج بكأس أمم إفريقيا، سأكون أول داعم".

واختتم الركراكي تصريحاته "لكنني واثق في قدرتي على قيادة الفريق، أنا مغربي ولا يوجد من سيحب البلد أكثر مني".

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة منافسه تونس يوم 6 يونيو المقبل، وأيضا بنين يوم 9 من الشهر ذاته.