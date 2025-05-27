تقرير: وست هام وأستون فيلا حاولا ضم دي بروين ولكن

الثلاثاء، 27 مايو 2025 - 16:38

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

كشفت إذاعة talkSPORT أن وست هام يونايتد وأستون فيلا تواصلا مع كيفن دي بروين من أجل ضمه هذا الصيف.

ولكن النجم البلجيكي لم يرغب في الانضمام لفريق آخر في الدوري الإنجليزي، حسب التقرير.

وأضاف التقرير أن دي بروين فضل الانتقال إلى نابولي عن اللعب لفريق إنجليزي آخر غير مانشستر سيتي.

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إلى ذلك، يصل ممثلو دي بروين إلى نابولي لإتمام التعاقد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد دي بروين بنهاية الموسم الجاري ولن يلعب رفقة فريقه في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وبحسب منصة ريليفو، فمن المقرر أن يصل محامو دي بروين إلى نابولي لوضع اللمسات الأخيرة للانضمام إلى نابولي بعقد لمدة 3 مواسم.

ووفقا للتقارير الصحفية فإن اللاعب البلجيكي سيحصل على 27 مليون يورو على مدار الـ3 سنوات شاملة مكافأة التوقيع.

وتوج نابولي بلقب الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي من الدوري الإيطالي للمرة الرابعة في تاريخه.

وحقق دي بروين مع مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز (6 مرات)، كأس الاتحاد الإنجليزي (مرتان)، كأس الرابطة (5 مرات)، دوري أبطال أوروبا (مرة واحدة)، كأس العالم للأندية (مرة واحدة)، كأس السوبر الأوروبي (مرة واحدة)، درع الاتحاد الإنجليزي (3 مرات).

كيفن دي بروين مانشستر سيتي أستون فيلا وست هام يونايتد
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