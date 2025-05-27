خبر في الجول – مودرن سبورت يتمم اتفاقه لضم المهدي سليمان

الثلاثاء، 27 مايو 2025 - 16:18

كتب : عمرو نبيل

المهدي سليمان - الاتحاد

يسعى نادي مودرن سبورت إلى دعم مركز حراسة المرمى بالتعاقد مع المهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد حارس المرمى بنهاية الموسم الجاري ويحق له التفاوض مع أي ناد على أن ينضم له بنهاية الموسم الحالي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مودرن سبورت توصل لاتفاق مع المهدي سليمان لضمه في صفقة انتقال حر.

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ولعب الحارس البالغ من العمر 37 عاما 14 مباراة خلال الموسم الجاري واستقبل 10 أهداف.

وكان المهدي سليمان قد تعرض لإصابة قوية في مباراة فريقه ضد طلائع الجيش خلال الموسم الحالي.

وأصيب سليمان بكسر في قصبة السابق بعد تدخل في اللقاء.

ولعب سليمان في أندية إنبي والمقاولون العرب وبتروجت وغزل المحلة وسموحة وبيراميدز والاتحاد السكندري.

وفي حال انتقاله إلى مودرن سبورت سيكون النادي الثامن في مسيرته الكروية.

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