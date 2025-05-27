قائمة السنغال - استبعاد ماني.. وضم كوليبالي وجاكسون قبل كأس العالم للأندية

الثلاثاء، 27 مايو 2025 - 15:19

كتب : FilGoal

ساديو ماني - السنغال

أعلن المنتخب السنغالي عن قائمة الفريق لمواجهتي أيرلندا وإنجلترا الوديتين في توقف يونيو.

واستبعد بابي ثياو المدير الفني للمنتخب السنغالي النجم ساديو ماني لاعب فريق النصر السعودي للمرة الأولى منذ عام.

ولم يخض ساديو ماني مباراتي الكونغو الديمقراطية وموريتانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم يونيو 2024 بسبب الإصابة.

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فيما ضم المدرب السنغال إدوارد ميندي حارس الأهلي السعودي، وإسماعيلا سار نجم كريستال بالاس.

كما تواجد كاليدو كوليبالي مدافع الهلال، بالإضافة إلى نيوكلاس جاكسون مهاجم تشيلسي، رغم خوضهما كأس العالم للأندية مع فريقهما.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

إدوارد ميندي (الأهلي السعودي) - موري دياو (روديز الفرنسي) - ياهفان ضيوف (ستاد ريمس)

كاليدو كوليبالي (الهلال السعودي) - عبد الله سيك (مكابي) - عبده ديالو (العربي القطري) - موسى نياخات (ليون الفرنسي) - إسماعيل جاكوبس (جالاتا سراي) - الحاج ماليك ضيوف (سلافيا براج التشيكي) - أنطونيو ميندي (نيس الفرنسي)

إدريسا جانا جي (إيفرتون الإنجليزي) - لامين كامارا (موناكو الفرنسي) - حبيب ديارا (ستراسبورج الفرنسي) - باثي سيس (رايو فايكانو الإسباني) - بابا جي (فياريال) - كريبين دياتا (موناكو الفرنسي) - بابا ماتار سار (توتنام الإنجليزي) - مامادو لامين كامارا (نهضة بركان المغربي)

إسماعيلا سار (كريستال بالاس الإنجليزي) - نيكولاس جاكسون (تشيلسي الإنجليزي) - عبد الله سيما (برايتون الإنجليزي) - إليمان نيداي (إيفرتون الإنجليزي) - شيخ تيدان سيبالي (ميتز الفرنسي) - بولاي ديا (ساليرنيتانا الإيطالي) - إدريسا جايي (ميتز الفرنسي) - شريف ندياي (ريد ستار بلجراد)

ويستعد المنتخب السنغالي لمواجهتي أيرلندا وإنجلترا الوديتين يومي 6، و10 يونيو القادم.

ويلعب تشيلسي الذي يضم بين صفوفه جاكسون أول مباراته في كأس العالم للأندية يوم 16 يونيو أمام كلوب ليون المكسيكي، فيما يصطدم الهلال السعودي الذي يضم بين صفوفع كوليبالي بريال مدريد يوم 18 يونيو.

السنغال ساديو ماني كاليدو كوليبالي نيكولاس جاكسون
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