ماني: لم نتلق دعم كاف من المشجعين.. ولاعبو النصر وحدهم لن يقدموا كل شيء

ألقى ساديو ماني نجم نادي النصر باللوم على مشجعي الفريق، بعد الخسارة أمام الفتح في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي.

واحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 70 نقطة بفارق 5 نقاط أمام الهلال صاحب الوصافة.

وأوضح ماني في تصريحات عبر قناة SSC: "هذا ليس أفضل موسم لنا، لم يكن الأمر جيدا ونحن نعرف ذلك".

وأكمل "علينا أن نجد حلولا لنُحسن من مستوانا، موسم سيء للجميع اللاعبون والفريق وعلينا أن نحسن الكثير من الأمور لنكون ناديا كبيرًا".

وأضاف "لم يكن هناك دعم كاف من المشجعين، وأظن أن اللاعبين وحدهم لن يقدموا كل شيء".

وأتم "لتكون ناديا كبيرًا يجب أن يكون معك الجمهور دائما، كان موسما مخيبا للجميع".

وخسر النصر أمام الفتح بنتيجة 3-2، رغم تقدمه بنتيجة 2-1 حتى الدقيقة 81.

وفقد النصر فرصته في التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان النصر قد تلقى دفعة أخيرة في السباق، حيث وافقت هيئة التحكيم المنبثقة عن مركز التحكيم الرياضي السعودي على طلب النصر بالحصول على نقاط مباراته ضد العروبة في الدوري السعودي.

وكان النصر قد خسر مع العروبة بنتيجة 2-1 في الجولة 23 من الدوري السعودي لكن احتج على مشاركة رافع الرويلي حارس مرمى العروبة كونه يشغل وظيفة أخرى، ما عدّه مخالفة للائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

وبقبول طلب النصر ارتفع رصيده لـ 70 نقطة ارتقى بها للمركز الثالث على حساب القادسية، وصار الفارق بينه وبين الهلال نقطتين، قبل أحداث الجولة الأخيرة.