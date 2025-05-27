تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد نهاية الموسم

الثلاثاء، 27 مايو 2025 - 11:22

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

أثبت الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول باستمرار نجاحه في الدوري الإنجليزي في الوقت الذي يقود فيه فريقه لتقديم مستويات مميزة، كما يثبت تفوقه على العديد من المهاجمين خلال الموسم.

أرقام صلاح توضح تفوقه الهجومي وسط أقرانه في معظم فرق الدوري الإنجليزي.

ويستعرض FilGoal.com أرقام صلاح مقارنة بأفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الموسم.

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أكثر من سجل

1- محمد صلاح (29 هدفا)

2- ألكسندر إيزاك (23 هدفا)

3- إيرلينج هالاند (22 هدفا)

4- كريس وود (20 هدفا)

4- بريان مبيومو (20 هدفا)

6- يوان ويسا (19 هدفا)

أكثر من صنع

1- محمد صلاح (18 هدفا)

2- جاكوب ميرفي (12 هدفا)

3- أنتوني إيلانجا (11 هدفا)

4- بوكايو ساكا (10 أهداف)

4- أنطون روبنسون (10 أهداف)

4- ميكيل دامسجارد (10 أهداف)

أكثر من سجل من ركلات جزاء

1- محمد صلاح (9 أهداف)

2- جاستن كوليفرت (6 أهداف)

3- بريان مبيومو (5 أهداف)

3- جواو بيدرو (5 أهداف)

أكثر من سدد على المرمى

1- محمد صلاح (61 تسديدة)

1- إرلينج هالاند (60 تسديدة)

3- كول بالمر (51 تسديدة)

أكثر من سدد الكرات بشكل عام

1- محمد صلاح (130 تسديدة)

2- كول بالمر (126 تسديدة)

3- أنطوان سيمينيو (125 تسديدة)

أكثر من شارك في الدوري الإنجليزي

صلاح واحد من 21 لاعبا شاركوا في كل المباريات الـ38.

واستعاد صلاح جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي التي حققها 3 مرات من قبل.

ففي موسمه الأول مع ليفربول حصد لاعب المقاولون العرب السابق الجائزة برصيد 32 هدفا، بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنام.

وفي الموسم التالي تقاسم صلاح الجائزة مع زميله ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، برصيد 22 هدفا.

كما تقاسمها مع سون هيونج مين مهاجم توتنام في موسم 2021-2022 برصيد 23 هدفا، وذلك قبل أن يحصدها هالاند في الموسمين الأخيرين.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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