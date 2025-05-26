يتصدر أينما كان.. رونالدو يتربع على قائمة هدافي الدوري السعودي
الإثنين، 26 مايو 2025 - 23:29
كتب : FilGoal
تربع كريستيانو رونالدو لاعب النصر على رأس قائمة هدافي الدوري السعودي.
وتصدر رونالدو القائمة للموسم الثاني على التوالي.
وتمكن النجم البرتغالي من تسجيل 25 هدفا خلال الموسم الجاري.
وأحرز اللاعب البالغ من العمر 40 عاما 10 أهداف أقل من الموسم الماضي في بطولة الدوري.
وجاء إيفان توني لاعب الأهلي خلف رونالدو بفارق هدفين.
وجاءت القائمة كالتالي:
كريستيانو رونالدو (النصر) 25 هدفا
إيفان توني (الأهلي) 23 هدفا
كريم بنزيمة (الاتحاد) 21 هدفا
عبد الرزاق حمد الله (الشباب) 21 هدفا
خوليان كوينيونيس (القادسية) 20 هدفا
وتوج الاتحاد ببطولة الدوري السعودي برصيد 83 نقطة وجاء بعده الهلال بـ75 نقطة.
ولن يلعب النصر الموسم المقبل في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لاحتلاله المركز الثالث.
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