سيارة تقتحم موكب احتفالات ليفربول وتدهس المارة.. والشرطة تعلن اعتقال الفاعل

وسط موكب احتفالات ليفربول بتحقيق لقب الدوري الإنجليزي، فوجئ السائرون على أقدامهم بسيارة تندفع نحوهم وتدهس بعضهم.

وأصدر نادي ليفربول بيانا عن الواقعة جاء فيه:

نحن على تواصل مباشر مع شرطة الميرسيسايد بشأن الواقعة التي حدثت في شارع "ووتر" في مؤخرة موكب الاحتفال هذا المساء.

قلوبنا وصلواتنا مع هؤلاء الذين تأثروا من هذه الحادثة الخطيرة.

سنواصل عرض دعمنا الكامل لخدمات الطوارئ والسلطات المحلية التي تتعامل مع هذه الواقعة.

فيما أصدرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بيانا جاء فيه:

الكل في رابطة البريميرليج مصدوم من الأحداث التي وقعت في ليفربول هذا المساء. قلوبنا مع المصابين والمتأثرين بما حدث.

نحن على تواصل مع ليفربول وعرضنا كامل دعمنا بعد هذا الحدث الخطير.

فيما أعلنت الشرطة عن اعتقال رجل بريطاني أبيض يبلغ من العمر 53 عاما بعد هذه الحادثة.