خبر في الجول – بن رمضان يخضع للكشف الطبي في الأهلي

الإثنين، 26 مايو 2025 - 18:01

كتب : FilGoal

محمد علي بن رمضان

خضع الدولي التونسي محمد علي بن رمضان للكشف الطبي تمهيدا لإتمام انتقاله إلى الأهلي.

محمد علي بن رمضان

النادي : فرينكفاروزي

الأهلي

وعلم FilGoal.com أن بن رمضان تواجد في القاهرة وخضع للكشف الطبي في أحد المستشفيات.

وذلك تمهيدا لإتمام انتقاله بشكل رسمي إلى الأهلي والإعلان عن الصفقة.

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وبعد الكشف الطبي سيبدأ بن رمضان تصوير الإعلان الرسمي لانتقاله إلى الأهلي.

بعدها سيطير إلى تونس في إجازة سريعة ثم سيعود إلى مصر مرة أخرى عقب مباراة الأهلي وفاركو في نهاية الدوري.

وذلك من أجل الانتظام في صفوف الفريق تمهيدا للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وكان نادي فرينفاروتشي المجري أعلن الاتفاق مع الأهلي على انتقال بن رمضان لصفوف الفريق الأحمر.

ويعد بن رمضان ثالث صفقات الأهلي في الصيف بعدما أعلن الأهلي ضم محمود حسن "تريزيجيه" من الريان القطري.

كما اتفق الأهلي مع أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك للانتقال إلى الفريق بنهاية الموسم بعد نهاية تعاقده مع الأبيض في صفقة انتقال حر.

وكذلك أعلن الأهلي ضم حمدي فتحي من الوكرة القطري على سبيل الإعارة للمشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية فقط.

محمد علي بن رمضان الأهلي كأس العالم للأندية
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