الرياضية: الإصابة تفقد حمد الله المنافسة على لقب هداف الدوري السعودي

تأكد غياب المغربي عبد الرازق حمد الله مهاجم الشباب عن مواجهة الفيحاء في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي.

وبذلك يتأكد فقدان حمد الله فرصة المنافسة على لقب هداف الدوري.

ويتوقف رصيد المهاجم المغربي عند 21 هدفا بينما يتصدر كريستيانو رونالدو مهاجم النصر الترتيب بـ 24 هدفا.

وكشفت صحيفة الرياضية أن حمد الله سيغيب لعدم تعافيه من الإصابة التي عانى منها الأيام الماضية.

وأشار التقرير إلى فاتح تريم المدير الفني لفريق الشباب، جهّز هارون كمارا للدفع به بديلا لحمد الله.

وخاض حمد الله 30 مباراة مع الشباب هذا الموسم بينهم 26 في الدوري السعودي.

ونجح في تسجيل 21 هدفا بالدوري بينما مساهماته بشكل عام بلغت 28 هدفا.

وضمن الشباب حجز المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي بغض النظر عن نتيجة مواجهة الفيحاء.

وجمع الشباب 57 نقطة خلال مشواره في الدوري هذا الموسم.