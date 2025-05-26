مانشستر يونايتد يؤكد رحيل 3 لاعبين

الإثنين، 26 مايو 2025 - 13:40

كتب : FilGoal

أولد ترافورد

أكد مانشستر يونايتد رحيل الثلاثي المخضرم فيكتور ليندلوف وجوني إيفانز وكريستيان إريكسن عن النادي بنهاية الموسم.

تم تأكيد رحيل الثلاثي المخضرم عقب المباراة الأخيرة ليونايتد في الموسم يوم الأحد، والتي فاز فيها الفريق على أستون فيلا بنتيجة 2-0 على ملعب أولد ترافورد، حيث سجل إريكسن الهدف الثاني من ركلة جزاء.

مثّل ليندلوف، صاحب أكبر عدد من المباريات مع النادي من بين الثلاثة، يونايتد في 284 مباراة، منذ انضمامه من بنفيكا في صيف 2017، وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة خلال فترة وجوده هناك، محققًا اللقبين في الموسمين السابقين.

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شارك قائد المنتخب السويدي كبديل في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر سيتي، في مثل هذا الوقت من العام الماضي، وسجل أربعة أهداف مع الشياطين الحمر، جميعها في أولد ترافورد، وكان آخرها هدف الفوز ضد لوتون تاون الموسم الماضي.

وودع إيفانز مسرح الأحلام، بعد 8 مواسم قضاها في مانشستر.

وتخرج إيفانز من أكاديمية النادي ليخوض أول مباراة له مع الفريق الأول ضد كوفنتري سيتي في خريف عام 2007، بعد فترة إعارة في رويال أنتويرب، وأصبح لاعبًا أساسيًا في خط دفاعنا خلال المواسم السبعة التالية في الفريق الأول.

شكّل بشكل ملحوظ شراكةً ناجحةً مع ريو فرديناند في طريق يونايتد نحو لقب الدوري الإنجليزي الأخير، موسم 2012/2013، كما سجّل أربعة أهداف في ذلك الموسم. ولم يمضِ سوى موسمٍ واحدٍ آخر في أولد ترافورد، قبل أن يعود إلى النادي في صيف 2023 بعودةٍ مؤثرة.

وسجّل ثمانية أهدافٍ إجمالاً على مدار فترتين في أولد ترافورد.

وخاض إيفانز 241 مباراة بقميص يونايتد، محققًا ثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية خلال فترته الأولى مع النادي، قبل أن يشارك كبديل في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي العام الماضي.

في حين أن فترة إريكسن في أولد ترافورد لم تستمر سوى 3 سنوات، إلا أن تأثير اللاعب الدنماركي كان محسوسًا بقوة في مانشستر يونايتد خلال تلك الفترة.

وشارك الدنماركي في 107 مباريات مع النادي في المواسم الثلاثة الماضية. سجل ثمانية أهداف.

اختتم كريستيان إريكسن مباراته الأخيرة بتسجيل ركلة جزاء.

جوني إيفانز كريستيان إريكسن فيكتور ليندلوف مانشستر يونايتد
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