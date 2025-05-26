مانشستر يونايتد يتجاوز أحزانه ويطير إلى آسيا

الإثنين، 26 مايو 2025 - 12:27

كتب : FilGoal

روبن أموريم - مانشستر يونايتد

طار فريق مانشستر يونايتد نحو قارة آسيا للعب مباريات ودية في كوالالمبور وهونج كونج بعد ختام موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2024/2025.

سيواجه مانشستر يونايتد فريق نجوم رابطة دول جنوب شرق آسيا في ملعب بوكيت جليل الوطني الذي يتسع لـ 84 ألف متفرج في كوالالمبور يوم 28 مايو.

وذلك قبل السفر لمواجهة منتخب هونج كونج في ملعبه الذي يتسع لـ 40 ألف متفرج، في 30 مايو.

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وزار يونايتد كوالالمبور آخر مرة عام 2009، وهونج كونج عام 2013.

سافر الفريق بعد المباراة الختامية في موسم الدوري الإنجليزي ضد أستون فيلا على ملعب أولد ترافورد.

Manchester United pose in front of a Malaysia Airlines plane ahead of the tour of Asia.

حين أعلن يونايتد الشهر الماضي عن هذه الرحلة، قال عمر برادة، الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد: "نُقدّر الدعم الكبير الذي يحظى به مانشستر يونايتد حول العالم".

وأضاف "يسعدنا هذا الصيف تقديم جدول مباريات يُتيح لجماهيرنا في آسيا والدول الاسكندنافية والولايات المتحدة فرصة التواصل مع النادي ومشاهدة مباريات الفريق مباشرةً".

وأنهى يونايتد الموسم في المركز الـ15.

مانشستر يونايتد
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