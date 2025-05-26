صلاح: أتمنى التتويج بالكرة الذهبية.. وهذا الموسم استثنائي لذلك السبب

الإثنين، 26 مايو 2025 - 12:09

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

عبر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن رغبته في التتويج بالكرة الذهبية بعد قيادته الريدز للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

وأوضح صلاح في حوار مع haytersTV بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي: "أعتقد أن الفوز بالكرة الذهبية سيعني لي وللناس في بلدي الكثير، حققت موسما قويا، فإذا نجحت في الفوز بها أو لم أنجح فالأمر لن يكون بيدي، بذلت ما في وسعي هذا الموسم بتحقيق هذه الأرقام من الأهداف والمساهمات، ونجحنا في الفوز بالدوري الإنجليزي، وأتمنى أن يساعد ذلك في الفوز بها، لنرى ما سيحدث".

وأكمل "أعتقد أنها المرة الأولى في مسيرتي التي أحقق فيها لقب الهداف وأفضل لاعب والفوز بالدوري الإنجليزي".

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وعن التتويج بالدوري الإنجليزي رد: "دائما الألقاب الفردية هامة لي وأضع طموحات لنفسي، ولكن الأهم هو الفوز بالبطولات الكبرى، ورأى الجمهور ذلك عند تتويجنا بلقب الدوري الإنجليزي فهي اللحظة الأفضل مع النادي".

واختار صلاح هذا الموسم ليكون استثنائيا في مسيرته: "في الموسم الأول في الدوري الإنجليزي حققت عدد أهداف أكثر ولكن المساهمات لم تكن كذلك، ولذلك هذا الموسم هو خاص أكثر بالنسبة لي لأنني نجحت أيضا في التتويج بالدوري الإنجليزي معه".

وأضاف "عندما حققنا الألقاب الأخرى لم أكن مساهما بالقدر الذي أساهم فيه حاليا بالأهداف، لا أريد أن أكون مغرورا، ولكن أرقامي هي الأعلى عن أي لاعب في الدوري الإنجليزي، وهذا شيء خاص جدا ولذلك هذا الموسم يبقى استثنائيا بالتتويج بالدوري بعد غياب".

وعن أهمية الفوز بالدوري الإنجليزي أكثر من دوري الأبطال، رد: "لأنني أعلم كم يعني ذلك للجماهير في المدينة، حققت اللقب من قبل في فترة مختلفة، ولكنني كنت أريد أن أثبت أنني مازلت أستطيع تحقيق ذلك الآن مع مدرب ولاعبين مختلفين، جمعني محادثة مع فان دايك وروبرتسون وأليسون، وأوضحت لهم كم يعني الفوز بالدوري الإنجليزي بالنسبة لي، مع لاعبين ومدرب مختلف، جميعنا اتفقنا على ذلك ولست أنا وحدي".

وتحدث صلاح عن علاقته مع أرني سلوت المدير الفني لليفربول: "أخبرت سلوت أننا سنفوز بالدوري الإنجليزي ولكن يجب أن أشعر بالراحة مع طريقة اللعب، وكان صادقا معي، وأخبرني (سأخرج أفضل ما لديك، وسأضعك في الموقف الذي يجعلك مرتاحا، ولكن أنتظر أرقاما) وبالفعل حققت ذلك وتوجنا بالدوري الإنجليزي".

وتابع "بعد بعض المباريات بدأت أفهم فلسفة سلوت، وكم هو ذكي، لم أكن أحلم بذلك الموسم الرائع، أسجل وأساهم في كل المباريات، وحطمت العديد من الأرقام القياسية، كان شيء غير مصدق".

كما كشف صلاح عن سبب تأخر تجديد عقده مع النادي "قبل تجديد عقدي، دائما كنت أريد البقاء، أعرف قيمتي، وكنت أنتظر الوصول إلى نقطة تلاقي بيننا، ولذلك استمرت المفاوضات فترة طويلة، وفي النهاية وقعت وسأستمر لمدة موسمين

وعن أهدافه في الموسمين القادمين مع ليفربول "الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري الأبطال مجددا، وبالطبع الأرقام الأرقام الفردية".

وأتم "رحلتي هنا رائعة مع ليفربول، وأقضي أوقاتا رائعة، سواء في السنوات التي قضيتها مع يورجن كلوب أو أرني سلوت، وأشعر أنني الآن أكثر لياقة من أي وقت مضى".

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