تقرير: أهلي جدة يطلب 23 مليون يورو مقابل التخلي عن نجمه

الإثنين، 26 مايو 2025 - 11:58

كتب : FilGoal

جابري فيجا - أهلي جدة - الهلال

ذكرت صحيفة أوجوجو البرتغالية أن إدارة بورتو البرتغالي تستعد إلى التفاوض رسميًّا مع نظيرتها في أهلي جدة بشأن التعاقد مع الإسباني جابري فيجا.

وذلك عقب مباراة الرياض في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي يوم الاثنين.

وأشارت الصحيفة فيما نقلته الرياضية السعودية إلى أن أهلي جدة يطالب بمبلغ نحو 23 مليون يورو للموافقة على انتقال فيجا.

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في المقابل ذكرت صحيفة أبولا البرتغالية أن إدارة بورتو ترى هذا المبلغ مرتفعًا، مقارنة بالعرض المالي الذي يمكنها تقديمه.

وأوضحت الصحيفة أن بورتو يضع الكرة في ملعب فيجا، حيث يعول على إصراره للانتقال إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتلقت إدارة أهلي جدة عروضا من أجل شراء الإسباني جابري فيجا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر التقرير أن كومو الإيطالي وبورتو البرتغالي تقدما بعروض تطلب خدمات فيجا.

وأشار التقرير إلى أن عرض كومو يعد الأعلى من الناحية المالية.

فيما قدم بورتو عرضا بنسبة أكبر من إعادة البيع المستقبلي، وهو ما يفضله أهلي جدة حسب التقرير.

وأوضح التقرير أن العروض لم تصل بشكل رسمي حتى الآن، وكانت مباحثات شفهية مع مسؤولي الأندية المهتمة.

قبل أيام، أفادت الجريدة السعودية أن الإسباني جابريل فيجا لاعب أهلي جدة قرر إسدال الستار على مسيرته مع بطل آسيا قبل انتهاء عقده بموسم كامل.

وذكر التقرير أن جابريل فيجا قرر عدم الاستمرار مع أهلي جدة والرحيل مع نهاية الموسم الجاري وعدم استكمال عقده نظرًا للعروض التي جاءت للاعب ورغبة منه في العودة إلى أوروبا من جديد وهذا هو الوضع الحالي بالنسبة للاعب مع أهلي جدة".

وتابع التقرير أن مفاوضات بورتو مازالت مستمرة لم تنتهِ بشكل رسمي مع أهلي جدة حتى الآن.

وينتهي عقد صاحب الـ22 عامًا بنهاية الموسم المقبل، حيث خاض رفقة بطل دوري أبطال آسيا للنخبة 44 مباراة بواقع 30 مباراة في الدوري وسجل 7 أهداف وصنع 5 آخرين، ومباراة في كأس الملك ومثلها في كأس السوبر و12 مباراة في دوري أبطال آسيا للنخبة ونجح في تسجيل هدف وصنع آخر بالبطولة.

يشار إلى أن أهلي جدة تعاقد مع الإسباني جابرييل فيجا صيف 2023، لتدعيم صفوف الفريق لمدة 3 أعوام تنتهي 2026 قادمًا من سيلتا فيجو الإسباني.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية، فإن بورتو في مفاوضات متقدمة مع أهلي جدة لشراء عقد الإسباني جابري فيجا والمشاركة معه في كأس العالم للأندية.

وأوضحت التقارير أن المفاوضات بين الطرفين تسير بشكل إيجابي مع توقعات للتوصل إلى اتفاق حول قيمة الصفقة قريبا.

يذكر أن بورتو يلعب ضمن المجموعة التي تضم الأهلي وإنتر ميامي وبالميراس بكأس العالم للأندية 2025.

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