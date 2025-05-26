تقييم مرموش أمام فولام من الصحف الإنجليزية

لم ينجح عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي في هز شباك فولام في ختام الدوري الإنجليزي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك مرموش كأساسي في فوز سيتي على نضيفه فولام بنتيجة 2-0 في الجولة الأخيرة من موسم الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من مانشستر سيتي أمام فولام حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.1 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي سيتي كان إلكاي جوندوجان بمتوسط تقييم بلغ 8.4 درجة

الدولي المصري الذي أهدر ركلة جزاء في نهائي كأس إنجلترا قبل أيام سجل هدفا صاروخيا في شباك بورنموث لكنه لم يسجل أمام فولام.

ولعب مرموش مع مانشستر سيتي 22 مباراة، بواقع 15 في الدوري الإنجليزي، و4 في الكأس و2 في دوري أبطال أوروبا.

وسجل البالغ من العمر 26 عاما 8 أهداف بقميص السماوي وصنع هدفين.

ويستعد مرموش مع فريقه لخوض منافسات كأس العالم للأندية الشهر المقبل في الولايات المتحدة.