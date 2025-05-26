تقييم صلاح أمام كريستال بالاس من الصحف الإنجليزية

الإثنين، 26 مايو 2025 - 11:18

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في التسجيل أمام كريستال بالاس ليختتم موسم الدوري الإنجليزي بأفضل شكل ممكن، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في تعادل ليفربول مع ضيفه كريستال بالاس بنتيجة 1-1 ضمن الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي.

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الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام كريستال بالاس حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.7 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان الحارس أليسون بيكر بمتوسط تقييم بلغ 7.2 درجة.

بشكل عام، وصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى 34 هدفا، بينما صنع 23.

واختتم نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 401 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 245 هدفا وصنع 110 أهداف.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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