تقييم صلاح أمام كريستال بالاس من الصحف الإنجليزية

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في التسجيل أمام كريستال بالاس ليختتم موسم الدوري الإنجليزي بأفضل شكل ممكن، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في تعادل ليفربول مع ضيفه كريستال بالاس بنتيجة 1-1 ضمن الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي.

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⚽️ محمد صلاح يبصم على هدف رائع من ركلة مقصية رائعة داخل منطقة الجزاء#الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/d2iBOsQleO — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 25, 2025

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام كريستال بالاس حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.7 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان الحارس أليسون بيكر بمتوسط تقييم بلغ 7.2 درجة.

بشكل عام، وصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى 34 هدفا، بينما صنع 23.

واختتم نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 401 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 245 هدفا وصنع 110 أهداف.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.