لماذا ميكيل ميرينو هو أفضل صفقة في صيف الدوري الإنجليزي

الإثنين، 26 مايو 2025 - 00:48

كتب : زاك لوي

أرسنال - تشيلسي - هدف ميكيل ميرينو

ميكيل ميرينو أرسنال
نرشح لكم
صلاح: أتفهم خسارة الكرة الذهبية لهذا السبب.. ويعتقدون أن كوبر لا يفهم شيئا ولكن صلاح: أفعل ما أريده وليس لدي ما أثبته لأحد.. وهذا ما يقضي على تجارب المحترف المصري سلوت: نمر بصيف حافل بالفعل بعد تجديد عقدي صلاح وفان دايك أموريم: التغيير يحتاج لوقت طويل.. وسنعاني قليلا قبل أن نتحسن ألكساندر أرنولد: آمل أن يقدر الجمهور ما قدمته لـ ليفربول نونو سانتو: لابد من شكر اللاعبين على التزامهم.. والظروف لم تساعدنا ماريسكا: لم نكن بحاجة لفوز مانشستر يونايتد على أستون فيلا لنتأهل لأبطال أوروبا رايا بعد حصد القفاز الذهبي: سعيد بهذا الموسم على المستوى الفردي
أخر الأخبار
ليفاندوفسكي حاول ولكن.. برشلونة يختتم الدوري الإسباني بثلاثية في بلباو 3 ساعة | الدوري الإسباني
مركز التحكيم السعودي يقرر اعتبار العروبة خاسرا لمباراته ضد النصر 3 ساعة | سعودي في الجول
لماذا ميكيل ميرينو هو أفضل صفقة في صيف الدوري الإنجليزي 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
يوفنتوس يحسم التأهل لأبطال أوروبا بعد منافسة مع روما.. وهبوط فينيسيا وإمبولي 4 ساعة | الكرة الأوروبية
الثنائية المحلية.. سبورتنج لشبونة يفوز بلقب كأس البرتغال على حساب بنفيكا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
صلاح: أتفهم خسارة الكرة الذهبية لهذا السبب.. ويعتقدون أن كوبر لا يفهم شيئا ولكن 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
قائمة تونس - غياب بن رمضان ولاعبي الترجي في توقف يونيو 4 ساعة | الكرة الإفريقية
صلاح: أفعل ما أريده وليس لدي ما أثبته لأحد.. وهذا ما يقضي على تجارب المحترف المصري 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طولان: إلغاء الهبوط لم يكن بسبب الإسماعيلي.. بل لمصلحة ناد آخر 2 في الجول يكشف كيف تتحرك الرابطة واتحاد الكرة بعد خطاب المحكمة الرياضة بشأن أزمة القمة 3 خبر في الجول – الزمالك يتفق مع ZAT على فسخ العقد وديا.. والبديل في نابولي 4 مصدر من بيراميدز يكشف لـ في الجول حقيقة رفض الشق المستعجل