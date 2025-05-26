لماذا ميكيل ميرينو هو أفضل صفقة في صيف الدوري الإنجليزي

صلاح: أتفهم خسارة الكرة الذهبية لهذا السبب.. ويعتقدون أن كوبر لا يفهم شيئا ولكن

صلاح: أفعل ما أريده وليس لدي ما أثبته لأحد.. وهذا ما يقضي على تجارب المحترف المصري

سلوت: نمر بصيف حافل بالفعل بعد تجديد عقدي صلاح وفان دايك

أموريم: التغيير يحتاج لوقت طويل.. وسنعاني قليلا قبل أن نتحسن

ألكساندر أرنولد: آمل أن يقدر الجمهور ما قدمته لـ ليفربول

نونو سانتو: لابد من شكر اللاعبين على التزامهم.. والظروف لم تساعدنا

ماريسكا: لم نكن بحاجة لفوز مانشستر يونايتد على أستون فيلا لنتأهل لأبطال أوروبا

رايا بعد حصد القفاز الذهبي: سعيد بهذا الموسم على المستوى الفردي