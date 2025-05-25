صلاح: أتفهم خسارة الكرة الذهبية لهذا السبب.. ويعتقدون أن كوبر لا يفهم شيئا ولكن

كشف محمد صلاح نجم ليفربول عن اللحظات التي تركت أثرا نفسيا كبيرا في الأعوام الأخيرة من مسيرته.

وقال صلاح في حواره مع قناة أون تايم سبورتس: "مصر تمثل لي كل شيء جميل. مكة تحمل علم مصر وتأتي به إلى الملعب دائما. يزداد شعوري هذا مع سماع النشيد الوطني".

وأضاف "حين حسمنا الدوري أمام توتنام تأثرت كثيرا وكدت أبكي ولكن لم أفعل".

وأوضح "في مباراة الكونغو كنت أتخيل أني سأسجل هاتريك وسنتأهل لكأس العالم. حين سقطت على الأرض لم أكن أصدق أن هناك فرصة أخرى".

وتابع "كنت أحاول تحفيز من حولي ولكن في هذه اللحظة كنت أفكر في ضياع الفرصة ونحن طريقتنا كانت دفاعية. البعض يعتقد أن كوبر لا يفقه شيئا ولكنه من أذكى الناس الذين أتوا إلى مصر. يخرج من القماشة المتاحة حريرا وهذا ما يملكه".

وأكمل "لا أفكر فيما يقال عبر منصات التواصل الاجتماعي لأن هذا يرفع الضغط الزائد عني".

وعن الضغط الذي تعرض له في بطولة كأس أمم إفريقيا الماضية قال: "أنت تمنحنا الأمل وإذا أصبت فأنت من أضعت الأمل". لهذا كان الكل ينتقدني وأنا مصاب دون أن يعرف أحدا ما يحدث".

وكشف "لم أقُل إني سأعتزل دوليا بعد الخروج من تصفيات كأس العالم أمام السنغال.. ولكن الأمر كان صعبا للغاية من الناحية النفسية".

وعن شعوره بالظلم في خسارة الكرة الذهبية من قبل قال: "الجائزة لها حسابات أخرى. أول موسم لي مع النادي شعرت إني كنت في أفضل حالاتي ولكني لم أفُز بالبطولات. هذا العالم لا أشعر بالضرورة إنها من ولكن أشعر إني أملك فرصة جيدة".