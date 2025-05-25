أموريم: التغيير يحتاج لوقت طويل.. وسنعاني قليلا قبل أن نتحسن

الأحد، 25 مايو 2025 - 23:08

كتب : FilGoal

روبن أموريم - مانشستر يونايتد

يرى روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد أن فريقه يحتاج لوقت طويل من أجل تحسين مستواه والعودة للمنافسة بقوة في البطولات المحلية والأوروبية.

وقال أموريم عبر بي بي سي في ختام الدوري الإنجليزي: "كان أسبوعا صعبا على الجميع، لكن الروح المعنوية كانت عالية من اللاعبين والجماهير اليوم في ختام الدوري الإنجليزي، أنهينا موسما سيئا وصعبا بالفوز. إنه شعور رائع".

وأضاف "كنا الفريق الأقوى في نهائي الدوري الأوروبي لكننا أحيانا لا نسجل، أتيحت لنا العديد من الفرص اليوم، نحن نتحسن لكن لدينا الكثير لنفعله الموسم المقبل".

أخبار متعلقة:
ألكساندر أرنولد: آمل أن يقدر الجمهور ما قدمته لـ ليفربول نونو سانتو: لابد من شكر اللاعبين على التزامهم.. والظروف لم تساعدنا ماريسكا: لم نكن بحاجة لفوز مانشستر يونايتد على أستون فيلا لنتأهل لأبطال أوروبا

وواصل "نحن في ناد مميز يمتلك لاعبين مميزين ونحن نعلم ذلك بالفعل، لهذ السبب من الصعب جدا أن نخيب آمالهم عندما نلعب بشكل سيئ".

وأكمل "علينا أن ندرك أن الأمر سيستغرق بعض الوقت، وسنعاني أكثر قليلا، لكن الأيام الأفضل قادمة، نحن نغير أشياء لا يمكنك رؤيتها في النتائج، ولا يمكنك رؤيتها اليوم لكنها موجودة وهي جزء من ثقافتنا، إنها في طريتنا في التصرف وفعل الأشياء يوميا".

وأتم تصريحاته "عن الصفقات الصيفية قائلا: "لدينا قواعد اللعب المالي النظيف ولا يمكننا تغييرها هذا العام، علينا اتخاذ إجراء في الصيف ولدينا خطة سننفذها قريبا".

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي روبن أموريم
نرشح لكم
لماذا ميكيل ميرينو هو أفضل صفقة في صيف الدوري الإنجليزي صلاح: أتفهم خسارة الكرة الذهبية لهذا السبب.. ويعتقدون أن كوبر لا يفهم شيئا ولكن صلاح: أفعل ما أريده وليس لدي ما أثبته لأحد.. وهذا ما يقضي على تجارب المحترف المصري سلوت: نمر بصيف حافل بالفعل بعد تجديد عقدي صلاح وفان دايك ألكساندر أرنولد: آمل أن يقدر الجمهور ما قدمته لـ ليفربول نونو سانتو: لابد من شكر اللاعبين على التزامهم.. والظروف لم تساعدنا ماريسكا: لم نكن بحاجة لفوز مانشستر يونايتد على أستون فيلا لنتأهل لأبطال أوروبا رايا بعد حصد القفاز الذهبي: سعيد بهذا الموسم على المستوى الفردي
أخر الأخبار
ليفاندوفسكي حاول ولكن.. برشلونة يختتم الدوري الإسباني بثلاثية في بلباو 59 دقيقة | الدوري الإسباني
مركز التحكيم السعودي يقرر اعتبار العروبة خاسرا لمباراته ضد النصر 59 دقيقة | سعودي في الجول
لماذا ميكيل ميرينو هو أفضل صفقة في صيف الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
يوفنتوس يحسم التأهل لأبطال أوروبا بعد منافسة مع روما.. وهبوط فينيسيا وإمبولي ساعة | الكرة الأوروبية
الثنائية المحلية.. سبورتنج لشبونة يفوز بلقب كأس البرتغال على حساب بنفيكا ساعة | الكرة الأوروبية
صلاح: أتفهم خسارة الكرة الذهبية لهذا السبب.. ويعتقدون أن كوبر لا يفهم شيئا ولكن 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
قائمة تونس - غياب بن رمضان ولاعبي الترجي في توقف يونيو 2 ساعة | الكرة الإفريقية
صلاح: أفعل ما أريده وليس لدي ما أثبته لأحد.. وهذا ما يقضي على تجارب المحترف المصري 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طولان: إلغاء الهبوط لم يكن بسبب الإسماعيلي.. بل لمصلحة ناد آخر 2 في الجول يكشف كيف تتحرك الرابطة واتحاد الكرة بعد خطاب المحكمة الرياضة بشأن أزمة القمة 3 خبر في الجول – الزمالك يتفق مع ZAT على فسخ العقد وديا.. والبديل في نابولي 4 مصدر من بيراميدز يكشف لـ في الجول حقيقة رفض الشق المستعجل