أموريم: التغيير يحتاج لوقت طويل.. وسنعاني قليلا قبل أن نتحسن

يرى روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد أن فريقه يحتاج لوقت طويل من أجل تحسين مستواه والعودة للمنافسة بقوة في البطولات المحلية والأوروبية.

وقال أموريم عبر بي بي سي في ختام الدوري الإنجليزي: "كان أسبوعا صعبا على الجميع، لكن الروح المعنوية كانت عالية من اللاعبين والجماهير اليوم في ختام الدوري الإنجليزي، أنهينا موسما سيئا وصعبا بالفوز. إنه شعور رائع".

وأضاف "كنا الفريق الأقوى في نهائي الدوري الأوروبي لكننا أحيانا لا نسجل، أتيحت لنا العديد من الفرص اليوم، نحن نتحسن لكن لدينا الكثير لنفعله الموسم المقبل".

وواصل "نحن في ناد مميز يمتلك لاعبين مميزين ونحن نعلم ذلك بالفعل، لهذ السبب من الصعب جدا أن نخيب آمالهم عندما نلعب بشكل سيئ".

وأكمل "علينا أن ندرك أن الأمر سيستغرق بعض الوقت، وسنعاني أكثر قليلا، لكن الأيام الأفضل قادمة، نحن نغير أشياء لا يمكنك رؤيتها في النتائج، ولا يمكنك رؤيتها اليوم لكنها موجودة وهي جزء من ثقافتنا، إنها في طريتنا في التصرف وفعل الأشياء يوميا".

وأتم تصريحاته "عن الصفقات الصيفية قائلا: "لدينا قواعد اللعب المالي النظيف ولا يمكننا تغييرها هذا العام، علينا اتخاذ إجراء في الصيف ولدينا خطة سننفذها قريبا".