الدوري المصري - انتصار الإسماعيلي ومودرن.. وتعادلان في الجولة 8

انتصر الإسماعيلي ومودرن سبورت على الجونة والاتحاد وتعادل غزل المحلة مع طلائع الجيش وإنبي مع زد في الجولة 8 من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وألغي الهبوط بقرار من الأندية اتُخذ أثناء اجتماع رابطة الأندية الأسبوع الماضي.

وفي استاد القاهرة استغل مودرن سبورت طرد محمد المغربي مدافع الاتحاد في الشوط الثاني.

واستغل مودرن نتائجه الإيجابية وانتصر بفضل هدف الإنجليزي فيجيري شون شيما في الدقيقة 71 برأسية.

وفي الإسماعيلي تفوق الدراويش بنتيجة 3-0 على الجونة.

وأنهى عبد الرحمن الدح الشوط الأول بتقدم الدراويش بهدف دون رد.

وأضاف الهدف الثاني في بداية الشوط الثاني، وأنهى محمد خطاري اللقاء بالهدف الثالث في الدقيقة 88.

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وفي استاد بتروسبورت تعادل إنبي مع زد بهدف لكل فريق.

تقدم مصطفى زيكو بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 41.

وأدرك هشام عادل التعادل من ركلة جزاء لإنبي في الدقيقة 83.

وأخيرا بملعب جهاز الرياضة العسكري فرض غزل المحلة التعادل على طلائع الجيش.

وتقدم الجيش مبكرا بهدف علي حمدي في الدقيقة 8.

فيما خطف أحمد فوزي التعادل بهدف في الدقيقة 89 لزعيم الفلاحين.

وظل زد في الصدارة برصيد 31 نقطة، وأنهى الجونة مشواره في الدوري في المركز الثاني برصيد 30 نقطة.

ويحتل طلائع الجيش المركز الثالث برصيد 28 نقطة ويأتي إنبي خلفه رابعا برصيد 26 نقطة.

وظل الاتحاد خامسا برصيد 25 نقطة ويتساوى معه مودرن سبورت في المركز السادس.

وجاء سموحة سابعا برصيد 24 نقطة ثم الإسماعيلي ثامنا برصيد 22 نقطة ويتذيل الغزل الترتيب بنفس الرصيد.