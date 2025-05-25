الدوري المصري - انتصار الإسماعيلي ومودرن.. وتعادلان في الجولة 8

الأحد، 25 مايو 2025 - 22:23

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - مودرن سبورت

انتصر الإسماعيلي ومودرن سبورت على الجونة والاتحاد وتعادل غزل المحلة مع طلائع الجيش وإنبي مع زد في الجولة 8 من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وألغي الهبوط بقرار من الأندية اتُخذ أثناء اجتماع رابطة الأندية الأسبوع الماضي.

وفي استاد القاهرة استغل مودرن سبورت طرد محمد المغربي مدافع الاتحاد في الشوط الثاني.

أخبار متعلقة:
طولان: إلغاء الهبوط لم يكن بسبب الإسماعيلي.. بل لمصلحة ناد آخر كأس العاصمة - الإسماعيلي يفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح ويخطف بطاقة نصف النهائي "سقوط النادي في الهاوية".. عضو مجلس إدارة الإسماعيلي يتقدم باستقالته المحكمة الرياضية ترفض حصول لاعب الإسماعيلي السابق على 200 ألف دولار

واستغل مودرن نتائجه الإيجابية وانتصر بفضل هدف الإنجليزي فيجيري شون شيما في الدقيقة 71 برأسية.

وفي الإسماعيلي تفوق الدراويش بنتيجة 3-0 على الجونة.

وأنهى عبد الرحمن الدح الشوط الأول بتقدم الدراويش بهدف دون رد.

وأضاف الهدف الثاني في بداية الشوط الثاني، وأنهى محمد خطاري اللقاء بالهدف الثالث في الدقيقة 88.

وفي استاد بتروسبورت تعادل إنبي مع زد بهدف لكل فريق.

تقدم مصطفى زيكو بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 41.

وأدرك هشام عادل التعادل من ركلة جزاء لإنبي في الدقيقة 83.

وأخيرا بملعب جهاز الرياضة العسكري فرض غزل المحلة التعادل على طلائع الجيش.

وتقدم الجيش مبكرا بهدف علي حمدي في الدقيقة 8.

فيما خطف أحمد فوزي التعادل بهدف في الدقيقة 89 لزعيم الفلاحين.

وظل زد في الصدارة برصيد 31 نقطة، وأنهى الجونة مشواره في الدوري في المركز الثاني برصيد 30 نقطة.

ويحتل طلائع الجيش المركز الثالث برصيد 28 نقطة ويأتي إنبي خلفه رابعا برصيد 26 نقطة.

وظل الاتحاد خامسا برصيد 25 نقطة ويتساوى معه مودرن سبورت في المركز السادس.

وجاء سموحة سابعا برصيد 24 نقطة ثم الإسماعيلي ثامنا برصيد 22 نقطة ويتذيل الغزل الترتيب بنفس الرصيد.

الإسماعيلي مودرن سبورت الزمالك، الدوري المصري الاتحاد
نرشح لكم
هاني سعيد: أتوقع وقف إعلان بطل الدوري.. والرابطة تتعنت مع 90% من الأندية خبر في الجول - اقترب الإعلان.. رويز يستمر في رئاسة لجنة الحكام لموسم آخر الأعلى للإعلام يعتمد إيقاف رضا عبد العال لمدة أسبوع الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية يدعم بيراميدز جماهيريا بـ 150 لاعبا أوسكار رويز: أعارض الإعلان عن عقوبات الحكام.. ونعمل على كسب ثقة الأندية "لا يتعلق بالأهلي فقط".. مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول صعوبة تأجيل مباراة بيراميدز خبر في الجول - بسبب مستجدات السفر.. بيراميدز يستعجل الرابطة لتأجيل مباراته بعد رحلة استغرقت 15 ساعة.. بيراميدز يخوض تدريباته دون راحة استعدادا لـ سيراميكا كليوباترا
أخر الأخبار
يوفنتوس يحسم التأهل لأبطال أوروبا بعد منافسة مع روما.. وهبوط فينيسيا وإمبولي دقيقة | الكرة الأوروبية
الثنائية المحلية.. سبورتنج لشبونة يفوز بلقب كأس البرتغال على حساب بنفيكا 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
صلاح: أتفهم خسارة الكرة الذهبية لهذا السبب.. ويعتقدون أن كوبر لا يفهم شيئا ولكن 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة تونس - غياب بن رمضان ولاعبي الترجي في توقف يونيو 41 دقيقة | الكرة الإفريقية
صلاح: أفعل ما أريده وليس لدي ما أثبته لأحد.. وهذا ما يقضي على تجارب المحترف المصري 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هاني سعيد: أتوقع وقف إعلان بطل الدوري.. والرابطة تتعنت مع 90% من الأندية 54 دقيقة | الدوري المصري
سلوت: نمر بصيف حافل بالفعل بعد تجديد عقدي صلاح وفان دايك ساعة | المحترفون
أموريم: التغيير يحتاج لوقت طويل.. وسنعاني قليلا قبل أن نتحسن ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طولان: إلغاء الهبوط لم يكن بسبب الإسماعيلي.. بل لمصلحة ناد آخر 2 في الجول يكشف كيف تتحرك الرابطة واتحاد الكرة بعد خطاب المحكمة الرياضة بشأن أزمة القمة 3 خبر في الجول – الزمالك يتفق مع ZAT على فسخ العقد وديا.. والبديل في نابولي 4 مصدر من بيراميدز يكشف لـ في الجول حقيقة رفض الشق المستعجل