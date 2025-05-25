نونو سانتو: لابد من شكر اللاعبين على التزامهم.. والظروف لم تساعدنا

أبدى نونو سانتو المدير الفني لـ نوتنجهام فورست عن رضاه بما قدمه لاعبي فريقه خلال الموسم الجاري.

واكتفى فورست بالتأهل لدوري المؤتمر الأوروبي بعدما خسر وسط أنصاره ضد تشيلسي بهدف دون رد في الجولة الأخيرة.

وقال سانتو عبر بي بي سي: "لابد من شكر اللاعبين على التزامهم، عندما تقدم كل ما لديك لا يجب عليك قول أي شيء".

وأكمل "بدأنا جيدا وسيطرنا على اللقاء، وفي الشوط الثاني تسرعنا وشعرنا بالإحباط وهو ما لم يساعدنا، لم يكن ذلك كافيا".

وأردف "حصلنا على فرص جيدة لكن لم نسجل، يكون الأمر صعبا عندما تكون تمسك زمام الأمور وفي النهاية تفقدها".

وواصل "هناك الكثير من الأشياء التي حدثت خلال الموسم، لم نكن دائما أفضل من باقي الفرق، أردنا فعلها اليوم واللاعبون لعبوا بشكل جيد، إنها مسابقة صعبة".

وتابع "الظروف لم تساعدنا، لكن هذا ليس عذرا، أنا فخور باللاعبين وأريد شكرهم".

وأتم "نحن في مركز جيد والآن علينا أن نقدم المزيد من التركيز في المستقبل، هذه ليست لحظة للتحدث عن نفسي بل عن النادي".

تعرف على الترتيب بعد نهاية الموسم على المقاعد الأوروبية

1 ليفربول.. 84 نقطة و+45 هدفا إلى الأبطال

2 أرسنال.. 74 نقطة و+35 هدفا إلى الأبطال

3 مانشستر سيتي.. 71 نقطة و+27 هدفا إلى الأبطال

4 تشيلسي.. 69 نقطة و+21 هدفا إلى الأبطال

5 نيوكاسل.. 66 نقطة و+21 هدفا إلى الأبطال

6 أستون فيلا.. 66 نقطة و+7 أهداف إلى الدوري الأوروبي

7 نوتنجهام.. 66 نقطة و+12 هدفا إلى دوري المؤتمر