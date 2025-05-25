رايا بعد حصد القفاز الذهبي: سعيد بهذا الموسم على المستوى الفردي

الأحد، 25 مايو 2025 - 21:34

كتب : FilGoal

دافيد رايا - أرسنال

أبدى دافيد رايا حارس أرسنال سعادته بالفوز بجائزة القفاز الذهبي في الدوري الإنجليزي.

وأنهى الحارس الإسباني الموسم بـ 13 مباراة دون أن تهتز شباكه وتقاسم الجائزة رفقة البلجيكي سيلس حارس نوتنجهام فورست.

وقال ديفيد رايا عبر بي بي سي: "سعيد بهذا الموسم على المستوى الفردي، تقدم مستوايّ منذ العام الماضي للحالي، تأقلمت أكثر مع هذا النادي المذهل، أحاول فقط تأدية عملي ومساعدة الفريق بقدر الإمكان".

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وأكمل "الفوز بـ 3 نقاط هو الأمر المهم، لا أظن أن الأداء كان الأفضل، حاولنا وربما افتقدنا للنسق بعض الشيء، لكن الموسم انتهى وهذا الأمر المهم".

وتابع "نعلم أننا استقبلنا أهدافنا لم يكن علينا أن نستقبلها، وأهدرنا نقاطا لم يجب علينا فقدانها، هذا جزء من كرة القدم ونحتاج للتعلم".

حقق أرسنال فوزا متأخرا على ساوثامبتون بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

تقدم كيران تيرني في مباراته الأخيرة مع الجانرز، في الدقيقة 43 بعد تمريرة من بن وايت.

وتعادل روس ستيوارت في الدقيقة 56 للقديسين.

وأخيرا في الدقيقة 89 سجل مارتن أوديجارد هدف فوز أرسنال بعد تمريرة من لياندرو تروسار.

بذلك أنهى أرسنال الموسم في المركز الثاني برصيد 74 نقطة.

فيما أنهى ساوثامبتون في المركز الأخير برصيد 12 نقطة.

دافيد رايا أرسنال الدوري الإنجليزي
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