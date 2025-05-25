جوارديولا: التأهل لدوري أبطال أوروبا أشبه بالتتويج بلقب

الأحد، 25 مايو 2025 - 21:33

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

مدح بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي فريقه بعد التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الإسباني لـ MOTD: "بدأنا الموسم بشكل جيد للغاية، لكن بعد ذلك أصبح صعبا، لكننا لم نستسلم أبدا، سنتعافى وسيكون الموسم المقبل أفضل".

وأضاف "التأهل إلى دوري أبطال أوروبا أشبه بالتتويج بلقب ما بسبب العقبات التي تعرضنا لها، عندما تستمر في سلسلة من الأداء الضعيف تنتهي في المركز ما بين 10-13".

وأكمل "قد يقول الناس إنني لا أريد المنافسة مرة أخرى من أجل التأهل إلى الدوري الأوروبي، لكن لعبنا بشكل جيد وأنهينا الدوري في المركز الثالث وتألهنا لدوري أبطال أوروبا بأنفسنا".

وأتم "الفارق مع أرسنال ليس كبيرا، لكن مع ليفربول هائل، يتعين علينا أن نتحسن ونأمل أن نتمكن من ذلك".

الفوز رفع رصيد سيتي لـ 71 نقطة في المركز الثالث، بينما ظل فولام في المركز الـ 11 برصيد 54 نقطة.

وتأهل مانشستر سيتي وتشيلسي ونيوكاسل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل رفقة ليفربول وأرسنال وتوتنام.

بيب جوارديولا مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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