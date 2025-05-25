محمد صلاح: هذا أفضل مواسمي في الدوري الإنجليزي.. وفخور بالألقاب القياسية

عبر محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر عن سعادته بتتويج فريقه بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وقال صلاح عبر قناة بي إن سبورتس: "فخور أن أفوز بالدوري الإنجليزي وأساهم بكل هذه الأرقام القياسية، وكذلك الحصول على لقب الهداف وجائزة أفضل لاعب".

وأضاف "بالنسبة لي هذا هو أفضل موسم لي في الدوري الإنجليزي مع ليفربول".

وواصل "ليفربول يسير في الطريق الصحيح والنادي أبرم صفقات مميزة وهناك صفقات أخرى، وهذا يجعلنا نرى طموح هذا النادي وكيف يفكر".

وأشار "إنه شعور لا يصدق. آخر مرة لم نتمكن من رفع اللقب أمام مدرج الكوب، واليوم أتتنا هذه الفرصة".

وأتم تصريحاته "من الرائع لهذا النادي أن نفوز باللقب الثاني في أنفيلد، تحديدا في مباراة توتنام.. يمكنك رؤية ماذا يعني ذلك".

وأتم تصريحاته "كل اللاعبين ينتظرون الاحتفال مع جماهير ليفربول في الشارع".

وتربع الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول على قائمة هدافي وصانعي أهداف الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.

وحقق الملك المصري جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة ليعادل الرقم القياسي الذي حققه تييري هنري.

وسجل النجم المصري 29 هدفا بفارق 5 أهداف عن أقرب ملاحقيه ألكسندر إيزاك مع وصول الموسم للجولة الأخيرة.

كذلك تساوي صلاح مع هنري في عدد الأهداف المسجلة بدون ركلات جزاء في الدوري، برصيد 152 هدفا.

وجاءت القائمة كالتالي:

محمد صلاح (ليفربول) 29 هدفا

أليكساندر إيزاك (نيوكاسل) 23 هدفا

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) 22 هدفا

براين مبويمو (برينتفورد) 20 هدفا

كريس وود (نوتنجهام فورست) 20 هدفا

يوان ويسا (برينتفورد) 19 هدفا

وعلى الجانب الآخر، تصدر أيضا صلاح قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف.

وابتعد صلاح بفارق 7 صناعات عن أقرب ملاحق له وهو جاكوب مارفي لاعب نيوكاسل.

وتواجد صلاح على بعد تمريرتين حاسمتين من الرقم القياسي لعدد الصناعات في موسم واحد.

إذ صنع كل من تييري هنري مع أرسنال (2002-2003) وكيفن دي بروين مع مانشستر سيتي (2019-2020) 20 هدفا، مقابل 18 لصلاح هذا الموسم.

وأتت القائمة كالتالي:

محمد صلاح (ليفربول) 18 صناعة

جاكوب مارفي (نيوكاسل) 12 صناعة

أنتوني إلانجا (نوتنجهام فورست) 11 صناعة

برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) 10 صناعات

بوكايو ساكا (أرسنال) 10 صناعات

ميكيل دامسجارد (برينتفورد) 10 صناعات