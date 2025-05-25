النهاية.. أرسنال يحمي المركز الثاني وتوتنام يحتفل بأسوأ طريقة

حقق أرسنال فوزا متأخرا على ساوثامبتون بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

تقدم كيران تيرني في مباراته الأخيرة مع الجانرز، في الدقيقة 43 بعد تمريرة من بن وايت.

وتعادل روس ستيوارت في الدقيقة 56 للقديسين.

وأخيرا في الدقيقة 89 سجل مارتن أوديجارد هدف فوز أرسنال بعد تمريرة من لياندرو تروسار.

بذلك أنهى أرسنال الموسم في المركز الثاني برصيد 74 نقطة.

فيما أنهى ساوثامبتون في المركز الأخير برصيد 12 نقطة.

وفاز بورنموث على ليستر سيتي 2-0، بهدفي أنطوان سيمينيو في الدقيقة 74 و88.

الفوز رفع رصيد بورنموث إلى 59 نقطة في المركز التاسع.

بينما يحتل ليستر المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة.

وحقق برايتون فوزا كبيرا على توتنام بطل الدوري الأوروبي بنتيجة 4-1.

تقدم دومينيك سولانكي للسبرز في الدقيقة 17 من ركلة جزاء.

بينما عاد برايتون بثنائية جاك هينشلوود في الدقيقتين 51 و64.

ثم سجل ماتيو أورايلي ثالث الأهداف من ركلة جزاء في الدقيقة 88، واختتم دييجو جوميز الرباعية في الدقيقة 93.

النتيجة رفعت رصيد برايتون إلى 61 نقطة في المركز الثامن.

بينما أنهى توتنام الموسم في المركز السابع عشر برصيد 38 نقطة.

أخيرا تعادل وولفرهامبتون مع برينتفورد 1-1، حيث تقدم برايان مبومو للنحل في الدقيقة 20، وتعادل نياشا مونتيسي للذئاب في الدقيقة 75.

وهكذا أنهى برينتفورد الموسم في المركز العاشر برصيد 56 نقطة، بينما أنهى وولفرهامبتون في المركز السادس عشر برصيد 42 نقطة، بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد الذي ارتقى للمركز الخامس عشر بفوزه على أستون فيلا 2-0.