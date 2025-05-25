مانشستر سيتي وتشيلسي ونيوكاسل إلى الأبطال.. فيلا إلى الأوروبي وفورست للمؤتمر

انتهى الموسم في الدوري الإنجليزي وحُسمت المقاعد الأوروبية بعد صراع شرس استمر حتى الجولة الأخيرة.

وتأهل مانشستر سيتي وتشيلسي ونيوكاسل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل رفقة ليفربول وأرسنال وتوتنام.

فيما سيخوض أستون فيلا الموسم المقبل أوروبيا في الدوري الأوروبي، وسيلعب نوتنجهام فورست في دوري المؤتمر.

تعرف على الترتيب بعد نهاية الموسم على المقاعد الأوروبية

1 ليفربول.. 84 نقطة و+45 هدفا إلى الأبطال

2 أرسنال.. 74 نقطة و+35 هدفا إلى الأبطال

3 مانشستر سيتي.. 71 نقطة و+27 هدفا إلى الأبطال

4 تشيلسي.. 69 نقطة و+21 هدفا إلى الأبطال

5 نيوكاسل.. 66 نقطة و+21 هدفا إلى الأبطال

6 أستون فيلا.. 66 نقطة و+7 أهداف إلى الدوري الأوروبي

7 نوتنجهام.. 66 نقطة و+12 هدفا إلى دوري المؤتمر

ماذا حدث؟

دخل سيتي وتشيلسي ونيوكاسل وأستون فيلا ونوتنجهام وكل فريق عينه على الفوز من أجل التأهل لدوري الأبطال.. 5 فرق تتصارع على 3 مقاعد.

سيتي وصل إلى ملعب كرافين كوتديج ولم ينتظر نتائج منافسيه.

فسجل إلكاي جوندوجان الهدف الأول بضربة مقصية بعد متابعة لتسديدة ماتيوس نونيز في الدقيقة 21.

وفي الدقيقة 72 تحصل سيتي على ركلة جزاء أودعها هالاند في الشباك معلنا مضاعفة النتيجة.

وخرج عمر مرموش في الدقيقة 82 وعوضه فيل فودين وسط تحية من جماهير سيتي الموجودة في الملعب.

الفوز رفع رصيد سيتي لـ 71 نقطة في المركز الثالث، بينما ظل فولام في المركز الـ 11 برصيد 54 نقطة.

في أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد، دخل الشياطين الحمر مع روبن أموريم لمحاولة إضاعة الفرصة على أستون فيلا من أجل التأهل لدوري الأبطال وعدم إنهاء الموسم بخسارة جديدة.

وتألق إيلميانو مارتينيز في آخر مباراة له مع الفيلانز في التصدي لوابل من الفرص ليونايتد.

وفي آخر أنفاس الشوط الأول انتهت مسيرة الحارس الأرجنتيني مع فيلا.

تدخل على راسموس هويلوند المنفرد انتهى ببطاقة حمراء.

في الشوط الثاني استغل يونايتد النقص العددي وسجل أماد ديالو الهدف الأول برأسية بعد عرضية برونو فيرنانديز في الدقيقة 77.

وسجل كريستيان إريكسن هدفا ثانيا في الدقيقة 87 من ركلة جزاء أنهت أمال أوناي إيمري في التأهل لدوري الأبطال.

نتيجة قادت فيلا للمركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي برصيد 66 نقطة بفارق الأهداف عن نيوكاسل الخامس.

فيما ارتقى يونايتد لـ 42 نقطة في المركز الـ 15 بفارق الأهداف عن ولفرهامبتون.

وفي ملعب نوتنجهام فورست اقتنص تشيلسي بطاقة التأهل لدوري الأبطال بالفوز على منافسه المباشر بنتيجة 1-0.

وسجل ليفي كولويل هدف التقدم بعد عرضية بيدرو نيتو في الدقيقة 50.

ورغم محاولات أصحاب الأرض لكن الهدف تأخر لينتهي اللقاء بفوز البلوز.

تشيلسي أنهى الموسم رابعا برصيد 69 نقطة وبقى نوتنجهام سابعا برصيد 65 نقطة وإلى دوري المؤتمر الأوروبي.

وأخيرا خسر نيوكاسل من إيفرتون بهدف كارلوس ألكاراز رغم كم كبير من الفرص المهدرة.

واستفاد نيوكاسل من تعثر فيلا ونوتنجهام ووصل إلى دوري الأبطال برصيد 66 نقطة مستفيدا من فارق الأهداف.

وبذلك سيمثل إنجلترا أوروبيا الموسم المقبل كل من

دوري أبطال أوروبا

ليفربول – أرسنال – مانشستر سيتي – تشيلسي – نيوكاسل – توتنام (بطل الدوري الأوروبي)

الدوري الأوروبي

أستون فيلا – كريستال بالاس (بطل كأس الاتحاد)

دوري المؤتمر

نوتنجهام فورست