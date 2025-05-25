وصل لأكبر رقمين قياسيين.. صلاح هداف الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة

الأحد، 25 مايو 2025 - 19:58

كتب : FilGoal

محمد صلاح بشارة قيادة ليفربول ضد برايتون

سجل محمد صلاح نجم ليفربول هدفا منتظرا أمام كريستال بالاس في تعادل الفريقين 1-1 بالجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح يحتل حاليا المركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري برصيد 186 هدفا، بفارق هدف واحد عن أندي كول صاحب الـ187 هدفًا في المركز الرابع.

وساهم صلاح في 47 هدفًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم (29 هدفًا، 18 تمريرة حاسمة)، مواصلا تعميق الرقم القياسي لموسم من 38 جولة (20 فريقا).

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وأخيرا نجح النجم المصري في معادلة الرقم القياسي للمواسم التي لعبت من 42 جولة (22 فريقا)، الذي حققه أندي كول في موسم 1993-1994 وآلان شيرار في موسم 1994-1995 (كلاهما 34 هدفًا، 13 تمريرة حاسمة بمجموع 47 هدفا).

وتواجد صلاح على بعد تمريرتين حاسمتين من الرقم القياسي لعدد الصناعات في موسم واحد.

إذ صنع كل من تييري هنري مع أرسنال (2002-2003) وكيفن دي بروين مع مانشستر سيتي (2019-2020) 20 هدفا، مقابل 18 لصلاح هذا الموسم.

وحقق الملك المصري في جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة ليعادل الرقم القياسي الذي حققه تييري هنري.

وسجل النجم المصري 29 هدفا بفارق 5 أهداف عن أقرب ملاحقيه ألكسندر إيزاك مع وصول الموسم للجولة الأخيرة.

كذلك تساوي صلاح مع هنري في عدد الأهداف المسجلة بدون ركلات جزاء في الدوري، برصيد 152 هدفا.

ووصل نجم ليفربول إلى 147 مساهمة تهديفية في 146 مباراة على ملعب أنفيلد في الدوري.

أيضا بدأ صلاح كل مباريات الدوري الـ38 مع الريدز لأول مرة في مسيرته.

وهو أيضا اللاعب الوحيد في ليفربول الذي بدأ 50 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات.

بشكل عام، وصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى 34 هدفا، بينما صنع 23.

ويختتم نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 401 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 245 هدفا وصنع 110 أهداف.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

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