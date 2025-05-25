بعد إنجازه مع أيوب سبور.. رومانو: توران يقترب من تدريب شاختار

الأحد، 25 مايو 2025 - 18:31

كتب : FilGoal

أردا توران - أيوب سبور

أردا توران شاختار الدوري التركي
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