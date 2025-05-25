بعد إنجازه مع أيوب سبور.. رومانو: توران يقترب من تدريب شاختار

رومانو: فضله على أياكس.. تين هاج يتمم اتفاقه مع باير ليفركوزن لخلافة ألونسو

كل هذا الاحتفال بتعادل سلبي؟ نعم.. رايو فايكانو إلى بطولة أوروبية لأول مرة في تاريخه