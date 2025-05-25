للمرة الثالثة.. نهضة بركان المغربي بطلا للكونفدرالية بالفوز على سيمبا

الأحد، 25 مايو 2025 - 18:08

كتب : FilGoal

فريق نهضة بركان

توج فريق نهضة بركان المغربي ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2024-2025 على حساب سيمبا التنزاني.

وتعادل نهضة بركان في إياب نهائي البطولة خارج ملعبه مع سيمبا بهدف لكل فريق، وذلك بعد الفوز بثنائية في مباراة الذهاب في المغرب.

تقدم سيمبا في الدقيقة 17 بهدف سجله جوشوا موتيل، ثم تعادل نهضة بركان في الدقيقة 90+3 عن طريق سوماليا سيدي بيه.

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لتصبح نتيجة مباراتي الذهاب والعودة 3-1 لصالح نهضة بركان.

وأضاف نهضة بركان اللقب الثالث له في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعدما فاز بها مرتين في 2020 و2022.

وجمع نهضة بركان بين الثنائية هذا الموسم، وذلك بعد تتويجه بطلا للدوري المغربي.

وضمن نهضة بركان التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل بصفته بطل الدوري المغربي، وكذلك السوبر الإفريقي منتظرا الفائز من بيراميدز وصنداونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

نهضة بركان الكونفدرالية سيمبا
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