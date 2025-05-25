مباشر الدوري الإنجليزي - فولام (0)-(2) سيتي.. وفورست (0)-(1) تشيلسي.. خروج مرموش

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات المنافسة على دوري أبطال أوروبا في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وضمن ليفربول وأرسنال التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ليصبح الصراع على الـ 3 مقاعد الأخرى محصورة بين 5 فرق.

ويتنافس مانشستر سيتي ونيوكاسل وتشيلسي وأستون فيلا ونوتنجهام فورست على التأهل لأبطال أوروبا الموسم المقبل

تعرف على الترتيب بعد نهاية الشوط الأول

3 مانشستر سيتي.. 71 نقطة و+27 هدفا

4 نيوكاسل.. 67 نقطة و+22 هدفا

5 تشيلسي.. 67 نقطة و+20 هدفا

6 أستون فيلا.. 67 نقطة و+9 أهداف

7 نوتنجهام.. 66 نقطة و+13 هدفا

وفي حال تساوي النقاط فإن فارق الأهداف هو العامل الحاسم في الترتيب.

مانشستر سيتي سيحل ضيفا على فولام، وأستون فيلا سيلتقي مانشستر يونايتد في أولد ترافورد، ونوتنجهام فورست سيواجه تشيلسي في لقاء مباشر، ونيوكاسل يستضيف إيفرتون.

مانشستر سيتي × فولام

ق 82: خروج مرموش ومشاركة فودين

ق 73: جووول الثاااني من ركلة جزاء عن طريق إرلينج هالاند

ق 72: ركلة جزاااء لمانشستر سيتي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 27: إيدرسون يتألق ويتصدى لتسديدة هاري ويلسون

ق 21: جوووول أووول.. جوندوجان بضربة مقصية يسجل الأول لسيتي بعد عرضية نونيز

ق 6: ركلة حرة مباشرة ينفذها عمر مرموش تعلو العارضة في أولى فرص سيتي.

بداية اللقاء

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أستون فيلا × مانشستر يونايتد

ق 77: أماد ديالو يسجل الهدف الأول برأسية بعد عرضية رائعة من برونو

ق 75: هدف غير محتسب لأستون فيلا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: بطاقة حمراء لإيميليانو مارتينيز بعد تدخل قوي على هويلوند المنفرد خارج منطقة الجزاء

ق 28: القائم الأيسر لمارتينيز يمنع تسديدة دالوت

ق 6: برونو فيرنانديز يطلق تسديدة أرضية يتصدى لها الحارس بثبات

ق 3: إيميليانو مارتينيز يمنع الأول من ماسون ماونت على مرتين من داخل منطقة الجزاء.

بداية اللقاء

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نوتنجهام فورست × تشيلسي

ق 50: جووول ليفي كولويل يسجل الأول لتشيلسي بعد عرضية نيتو مستفيدا من تخبط الدفاع

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 30: عرضية بالمر وتسديدة نيتو تعلو العارضة

بداية اللقاء

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نيوكاسل × إيفرتون

ق 65: جووول كارلوس ألكاراز يسجل الأول لإيفرتون

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 32: محاولة من إيزاك لكن بيكفورد في الموعد ويمنع الأول لنيوكاسل

ق 31: تونالي يسدد وبيكفورد يتألق ويتصدى بثبات

بداية اللقاء

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