تشكيل ليفربول - صلاح أساسي أمام كريستال بالاس في ختام الدوري الإنجليزي

الأحد، 25 مايو 2025 - 16:46

كتب : FilGoal

محمد صلاح بشارة قيادة ليفربول ضد برايتون

يقود النجم المصري محمد صلاح هجوم ليفربول خلال مواجهة كريستال بالاس.

ويلعب ليفربول أمام كريستال بالاس بعد قليل ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

ويلعب صلاح في الخط الأمامي بجوار كودي جاكبو ولويس دياز.

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وبذلك أصبح صلاح اللاعب الوحيد الذي لعب كل مباريات الدوري الـ38 كأساسي مع الريدز لأول مرة في مسيرته.

وأصبح أيضا اللاعب الوحيد في ليفربول الذي يبدأ 50 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات.

فيما يجلس ترينت ألكسندر أرنولد على مقاعد البدلاء في مباراته الأخيرة بقميص ليفربول.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: أندي روبرتسون - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - كونور برادلي

الوسط: كورتيس جونز - دومينيك سوبوسلاي - ريان جرافنبرخ

الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - لويس دياز

وتوج ليفربول باللقب قبل 4 جولات من نهاية الموسم.

ويرفع ليفربول كأس الدوري الإنجليزي أمام جماهيره عقب نهاية اللقاء.

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بينما حصد كريستال بالاس لقب كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر سيتي.

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