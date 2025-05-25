تشكيل سيتي - هالاند ومرموش يقودان الهجوم ضد فولام.. دي بروين على مقاعد البدلاء

يبدأ عمر مرموش أساسيا مع مانشستر سيتي في الهجوم رفقة إرلينج هالاند ضد فولام.

ويلعب مانشستر سيتي ضد فولام بعد قليل ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

ويبدأ مرموش رفقة هالاند في التشكيل الأساسي للمباراة الثالثة على التوالي بعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الذي خسره سيتي ضد كريستال بالاس بهدف دون رد والفوز على بورنموث 3-1.

فيما يجلس كيفين دي بروين على مقاعد البدلاء في مباراته الأخيرة بقميص سيتي.

بينما خرج جاك جريليش من قائمة المباراة مما يزيد التكهنات حول مستقبله مع الفريق السماوي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة بورنموث كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايس

الدفاع: مانويل أكانجي – روبن دياش – يوشكو جفارديول – ماتيوس نونيز

الوسط: برناردو سيلفا – نيكو جونزاليس - ألكاي جوندوجان - جيريمي دوكو

الهجوم: إرلينج هالاند - عمر مرموش

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 68 نقطة.

ويسعى فريق المدرب بيب جوارديولا لحسم التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.