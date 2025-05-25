تشكيل سيتي - هالاند ومرموش يقودان الهجوم ضد فولام.. دي بروين على مقاعد البدلاء

الأحد، 25 مايو 2025 - 16:45

كتب : FilGoal

هدف عمر مرموش في شباك برايتون

يبدأ عمر مرموش أساسيا مع مانشستر سيتي في الهجوم رفقة إرلينج هالاند ضد فولام.

ويلعب مانشستر سيتي ضد فولام بعد قليل ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

ويبدأ مرموش رفقة هالاند في التشكيل الأساسي للمباراة الثالثة على التوالي بعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الذي خسره سيتي ضد كريستال بالاس بهدف دون رد والفوز على بورنموث 3-1.

أخبار متعلقة:
بيلد: جالاتا سراي يرغب في ضم ساني برمز مدينة ليفربول.. أديداس تحتفل بمحمد صلاح ميرور: إيزي وميتوما ولياو على رادار بايرن لتعويض فشل صفقة فيرتز إصابة فالفيردي بعرق النسا.. وتقارير توضح موقفه من كأس العالم للأندية

فيما يجلس كيفين دي بروين على مقاعد البدلاء في مباراته الأخيرة بقميص سيتي.

بينما خرج جاك جريليش من قائمة المباراة مما يزيد التكهنات حول مستقبله مع الفريق السماوي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة بورنموث كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايس

الدفاع: مانويل أكانجي – روبن دياش – يوشكو جفارديول – ماتيوس نونيز

الوسط: برناردو سيلفا – نيكو جونزاليس - ألكاي جوندوجان - جيريمي دوكو

الهجوم: إرلينج هالاند - عمر مرموش

Image

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 68 نقطة.

ويسعى فريق المدرب بيب جوارديولا لحسم التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

عمر مرموش مانشستر سيتي فولام
نرشح لكم
ألكساندر أرنولد: آمل أن يقدر الجمهور ما قدمته لـ ليفربول نونو سانتو: لابد من شكر اللاعبين على التزامهم.. والظروف لم تساعدنا ماريسكا: لم نكن بحاجة لفوز مانشستر يونايتد على أستون فيلا لنتأهل لأبطال أوروبا رايا بعد حصد القفاز الذهبي: سعيد بهذا الموسم على المستوى الفردي جوارديولا: التأهل لدوري أبطال أوروبا أشبه بالتتويج بلقب محمد صلاح: هذا أفضل مواسمي في الدوري الإنجليزي.. وفخور بالألقاب القياسية النهاية.. أرسنال يحمي المركز الثاني وتوتنام يحتفل بأسوأ طريقة صلاح الذهبي يتربع على قائمة هدافي وصانعي أهداف الدوري الإنجليزي
أخر الأخبار
الكاس: سأواجه إنجلترا مجددا ولكن كمدرب لمصر.. ونريد الظهور جيدا في المونديال 17 دقيقة | الكرة المصرية
الدوري المصري - انتصار الإسماعيلي ومودرن.. وتعادلان في الجولة 8 21 دقيقة | الدوري المصري
ألكساندر أرنولد: آمل أن يقدر الجمهور ما قدمته لـ ليفربول 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
نونو سانتو: لابد من شكر اللاعبين على التزامهم.. والظروف لم تساعدنا 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ماريسكا: لم نكن بحاجة لفوز مانشستر يونايتد على أستون فيلا لنتأهل لأبطال أوروبا 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - اقترب الإعلان.. رويز يستمر في رئاسة لجنة الحكام لموسم آخر ساعة | الكرة المصرية
رايا بعد حصد القفاز الذهبي: سعيد بهذا الموسم على المستوى الفردي ساعة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: التأهل لدوري أبطال أوروبا أشبه بالتتويج بلقب ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طولان: إلغاء الهبوط لم يكن بسبب الإسماعيلي.. بل لمصلحة ناد آخر 2 في الجول يكشف كيف تتحرك الرابطة واتحاد الكرة بعد خطاب المحكمة الرياضة بشأن أزمة القمة 3 خبر في الجول – الزمالك يتفق مع ZAT على فسخ العقد وديا.. والبديل في نابولي 4 مصدر من بيراميدز يكشف لـ في الجول حقيقة رفض الشق المستعجل