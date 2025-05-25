أمرابط: انضممت إلى الوداد للتتويج بالألقاب

أعرب نور الدين أمرابط المنضم حديثا إلى الوداد عن سعادته بتلك الخطوة.

وشدد أمرابط عن هدفه بالتتويج بالألقاب مع فريق الوداد المغربي الموسم المقبل.

وقدّم الوداد نور الدين أمرابط بشكل رسمي بعد الإعلان عن إتمام الصفقة لمدة موسم واحد.

وقال أمرابط: "سعيد بالتوقيع للوداد وجئت إليه بأهداف وأحلام كثيرة منها التتويج بالألقاب".

واختتم تصريحاته "يسعدني أن أكون جزءا من هذا المشروع الطموح".

وسبق وأن لعب أمرابط مع منتخب المغرب في أولمبياد لندن وكأس العالم 2018.

ويبلغ نور الدين أمرابط من العمر 38 عاما ويلعب كجناح أيمن وسبق له تمثيل منتخب المغرب في 64 مباراة دولية.

الوداد قرر السفر إلى أمريكا يوم 9 يونيو المقبل، ويأتي ذلك قبل 9 أيام من مواجهة افتتاح الوداد في كأس العالم للأندية أمام مانشستر سيتي يوم 18 يونيو المقبل.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

ويقع الوداد المغربي في المجموعة السابعة بجانب فرق مانشستر سيتي ويوفنتوس والعين الإماراتي.

ويستهل الوداد مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة مانشستر سيتي مساء يوم 18 يونيو المقبل.

وكان الوداد قد حسم تأهله إلى الكونفدرالية بعد حصد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المغربي.

واستقر نادي الوداد المغربي على خوض فريقه مباراتين وديتين بشهر مايو الجاري ضمن الاستعدادات لخوض منافسات كأس العالم للأندية ضد كل من بورتو وإشبيلية.