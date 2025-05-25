برمز مدينة ليفربول.. أديداس تحتفل بمحمد صلاح

احتفلت شركة أديداس الألمانية بنجمها محمد صلاح مهاجم ليفربول الذي يرفع كأس الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

ومن المتوقع أن يتوج صلاح بجائزتي الحذاء الذهبي لأفضل هدافي المسابقة، وجائزة أفضل صانع أهداف.

ونشرت أديداس عبر منصات التواصل الاجتماعي صورا لصلاح مع الحذاء الجديد المرسوم عليه طائر الليفر رمز مدينة ليفربول.

ويبدو صلاح في طريقه لتحقيق جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة ليعادل الرقم القياسي الذي حققه تييري هنري.

فقد سجل النجم المصري 28 هدفا بفارق 5 أهداف عن أقرب ملاحقيه ألكسندر إيزاك مع وصول الموسم للجولة الأخيرة.

صلاح هيطير على الجناح زي الصاروخ! حذاء خاص من أديداس لـ نجم ليفربول محمد صلاح في نهاية الموسم🔥🔥 pic.twitter.com/3bInVk5C3x — FilGoal (@FilGoal) May 25, 2025

كما أنه على قمة صناع الأهداف برصيد 18 هدفا، بفارق 6 أهداف عن أقرب ملاحقيه جاكوب ميرفي.

يذكر أن صلاح هو أحد أبرز الوجوه الإعلانية للشركة الألمانية الشهيرة منذ تواجده مع فريق بازل السويسري في 2012.

قبل عدة أشهر، أعلن نادي ليفربول توصله لاتفاق مع شركة أديداس الألمانية لتوريد ملابس النادي بداية من الموسم المقبل ولعدة سنوات.

حاليا يرتدي فريق ليفربول قمصانا من شركة نايكي الأمريكية للموسم الخامس.

وأوضح ليفربول في بيان: "في الأول من أغسطس 2025، سيرتدي ليفربول الخطوط الثلاثة الشهيرة للمرة الثالثة في تاريخه المجيد، حيث ستوفر أديداس مجموعة من أطقم المباريات وأطقم التدريب والملابس الثقافية لجميع فرق الرجال والنساء والأكاديمية وموظفي مؤسسة ليفربول".

وأضاف البيان "تعاون نادي ليفربول وأديداس معًا خلال بعض أنجح عصور النادي ورفع الكؤوس التي لا تُنسى، أولاً من عام 1985 إلى عام 1996 ومرة ​​أخرى من عام 2006 إلى عام 2012".

خلال هذا الوقت، حصل ليفربول على مجموعة من الألقاب، بما في ذلك 3 ألقاب في الدوري الإنجليزي ومثلها في كأس الاتحاد الإنجليزي.

قال بيلي هوجان الرئيس التنفيذي لنادي ليفربول: "يشعر الجميع في النادي بحماس لا يصدق للترحيب بعودة أديداس إلى عائلة ليفربول. لقد استمتعنا بنجاح رائع معًا في الماضي وصنعنا بعضًا من أكثر أطقم ليفربول شهرة على الإطلاق".

وأضاف "تتشارك أديداس وليفربول طموح النجاح ولا يمكننا أن نكون أكثر حماسًا للشراكة معًا مرة أخرى حيث نتطلع إلى إنشاء المزيد من الأطقم الرائعة للمساعدة في دفع الأداء على أرض الملعب".

وأتم "نود أن نشكر شركة نايكي على دعمها على مدار السنوات الخمس الماضية ونتمنى لهم التوفيق في المستقبل".

سيتم الكشف عن تفاصيل أطقم ليفربول الجديدة من أديداس عبر قنوات النادي وأديداس وستكون متاحة للشراء اعتبارا من 1 أغسطس 2025.