جريليش خارج قائمة لقاء فولام لأسباب فنية.. وشكوك حول استمراره مع سيتي

الأحد، 25 مايو 2025 - 13:59

كتب : FilGoal

جاك جريليش - مانشستر سيتي

ذكرت جريدة تليجراف أن جاك جريليش لاعب مانشستر سيتي خرج من قائمة مواجهة فولام لأسباب فنية وسط شكوك حول استمراره مع الفريق السماوي الموسم المقبل.

وأوضح التقرير أن مستقبل جاك جريليش مع مانشستر سيتي ازداد غموضا بعد هذه الخطوة نظرا لأهمية اللقاء الذي يسعى سيتي من خلاله لتأمين التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وواجه جاك صعوبة في الحصول على دقائق لعب كافية في موسمه الرابع على ملعب الاتحاد.

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من المقرر أن يجري جريليش البالغ من العمر 29 عامًا محادثات مع النادي هذا الصيف حول مستقبله، وفقا للتقرير.

أشرك بيب جوارديولا جريليش أساسيًا في مباراة واحدة فقط بالدوري الإنجليزي في عام 2025.

ولفت التقرير إلى أن مشاركة جريليش في كأس العالم للأندية الشهر المقبل ستكون في موضع شك إذا اتفق مع النادي على الرحيل هذا الصيف.

يذكر أن صفقة انتقال جاك من أستون فيلا إلى مانشستر سيتي حطمت الرقم القياسي في انتقالات الدوري الإنجليزي عندما انضم مقابل 100 مليون جنيه إسترليني في عام 2021.

جاك جريليش مانشستر سيتي
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